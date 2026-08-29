En un duelo de necesitados, el Santos y los Tigres empataron (0-0) y extendieron el mal momento que atraviesan.

Ambos equipos necesitaban ganar para escalar posiciones en la tabla, pero ofrecieron una pobre actuación en el Territorio Santos Modelo y sumaron un punto que de poco les sirve.

Desde los primeros minutos, el equipo visitante se fue al frente y generó ocasiones de peligro en el área local.

Aunque, las acciones no causaron daño en la portería de Carlos Acevedo, quien no tuvo que emplearse a fondo en ningún momento.

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Por algunos minutos, el conjunto lagunero tomó la iniciativa y buscó probar a Nahuel Guzmán.

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Incluso, logró abrir el marcador y provocó que el TSM explotara de alegría; sin embargo, el árbitro asistente número dos levantó su bandera para señalar un fuera de juego de Ezequiel Bullaude.

El argentino se encontraba adelantado y su anotación fue invalidada de manera correcta. La algarabía se esfumó rápidamente con la decisión arbitral.

Después del gol anulado, las jugadas de peligro fueron, prácticamente, nulas en ambas cabañas.

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Ni Carlos Acevedo ni Nahuel Guzmán sufrieron para mantener su valla invicta.

El encuentro se volvió de ida y vuelta, pero sin demasiadas emociones por parte de ambos clubes.

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En la recta final, los dos equipos tuvieron la oportunidad de romper el cero, pero la definición no estuvo de su lado.

Para meterle un poco de dramatismo, Fernando Gorriarán se fue expulsado por doble tarjeta amarrilla.

El Santos y los Tigres sumaron un punto que de nada les sirve porque seguirán en la zona de la clasificación.

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Aunque, para los Guerreros es más "valioso" porque es el primero que obtienen en el torneo.

Los dos conjuntos no pueden salir del bache por el que atraviesan y los puestos de Liguilla lucen cada vez más lejanos.