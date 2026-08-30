La explanada de Palacio de Gobierno fue iluminada por miles de veladoras encendidas, como símbolo de la llama que se mantiene viva en los corazones de las familias que luchan en su búsqueda, localizar a sus seres queridos que permanecen en calidad de desaparecidos.

Un enorme corazón fue diseñado con la iluminación de las veladoras que fueron colocadas, por las activistas del grupo de búsqueda "Sabuesos Guerreras", cuyo colectivo, estiman que la cifra negra de las desapariciones suman más de seis mil 500 casos.

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Sabuesos Guerreras ilumina Palacio de Gobierno en Culiacán. Fotos: Cortesia / Javier Cabrera Martínez

Las activistas que se dieron a la tarea de colocar en las escalinatas de Palacio de Gobierno, cientos de fotos de sus familiares que no aparecen, a los que les colocaron veladoras, conocieron que una de sus compañeras de lucha, Alma Rosa Rojo Medina y su hija fueron víctimas de un atentado a balazos.

Previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la fundadora del colectivo "Sabuenos Guerreras", María Isabel Cruz Bernal, en su mensaje deseo que cesen las desapariciones en el estado y que estas luces encendidas sirvan como una guía en el camino para localizar a miles de personas que se desconoce su paradero.

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