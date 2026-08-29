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El cónsul de Alemania en Costa Rica, Mario Genz, murió ahogado este sábado en el país centroamericano tras volcarse la embarcación en la que se encontraba, informaron medios locales.
Genz, de 53 años, falleció en un centro recreativo ubicado a orillas de la laguna Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, a unos 75 kilómetros al norte de San José.
La muerte del diplomático fue confirmada por la cancillería costarricense en su cuenta de X, donde expresó sus "sentidas condolencias" por el deceso de Genz.
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El cónsul, aficionado al buceo, atletismo y al ciclismo, perdió la vida al volcarse el kayak en el que navegaba, reportó la prensa local.
Según reportes de los bomberos, su cuerpo fue sacado de la laguna por personal del centro recreativo y tras media hora de reanimación pulmonar por un equipo de la Cruz Roja se declaró fallecido.
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dmt/bmc
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