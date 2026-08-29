Estados | 29-08-26 | 18:47 | Actualizada | 29-08-26 | 18:49 |

Cuernavaca, Mor.- Un esta mañana tras ser privado de la libertad en la colonia La Lagunilla de esta ciudad, por sujetos que viajaban a bordo de un auto y una motocicleta. En el operativo de rescate participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía municipal.

Un parte policial refiere que la retención ocurrió alrededor de las 9:00 horas cuando el taxista fue interceptado por un auto color blanco, con letras rojas, a la altura de la colonia La Lagunilla. Del vehículo y la moto descendieron dos hombres para someterlo y meterlo por la fuerza a la cajuela del automotor de los

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Ahí lo ataron y se lo llevaron rumbo a la terminal de la línea 5 del transporte público de pasajeros.

La víctima, de 67 años de edad, dijo sentirse bien de salud y comentó quedos de sus captores portaban armas de fuego.

La Policía informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 08:49 horas sobre la calle Tabachín, en el cruce con Genoveva, cerca de la base de la Ruta 5.

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