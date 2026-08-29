Cuernavaca, Morelos-. Integrantes de la comunidad LGBTQ+ tomaron el centro de Cuernavaca en la 22ª Marcha Histórica por la Diversidad Sexual para exigir un alto inmediato a los crímenes de odio y la erradicación de la violencia en el estado.

La movilización partió desde la iglesia de El Calvario, zona sur del centro de Cuernavaca, y avanzó por las principales avenidas hasta desembocar en la Plaza de Armas, donde los manifestantes acusaron omisión institucional ante las agresiones dirigidas hacia la diversidad sexual.

Representantes de los colectivos demandaron al Gobierno de Morelos y a la Fiscalía General del Estado la implementación de protocolos efectivos de prevención, así como la investigación y sanción penal de los delitos por transfobia y homofobia.

En la Marcha Histórica por la Diversidad Sexual, en Cuernavaca, exigieron a la Fiscalía General y al Gobierno de Morelos un alto a los crímenes de odio y a los delitos por transfobia y homofobia. Foto: Especial

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A 22 años de la primera marcha en la entidad, los contingentes remarcaron que el respeto a la integridad física y la protección de los derechos humanos continúan en vulnerabilidad sistémica.

La jornada de protesta concluyó en la explanada de la Plaza de Armas con un pronunciamiento político y un programa de intervenciones culturales.

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