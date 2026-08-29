En la Ciudad de México durante los años 2023, 2024 y 2025 se emitieron 183 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL, durante 2023 se formularon 106 sentencias condenatorias por femicidio; en 2024 se pronunciaron 57 sentencias y en 2025 se emitieron 20.

Además, de las 183 sentencias condenatorias emitidas en los últimos tres años, también se dictaron 17 absolutorias, sumando 200 fallos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

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Iztapalapa es la alcaldía donde más casos se han registrado, con 29, seguida de Cuauhtémoc, que sumó 19; Gustavo A. Madero, 10, y Milpa Alta, nueve.

Mientras que Tláhuac tiene ocho, Álvaro Obregón siete, Coyoacán cinco y Azcapotzalco cuenta con cuatro.

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Las alcaldías Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza sumaron tres cada una; Benito Juárez e Iztacalco, dos, respectivamente; Magdalena Contreras y Xochimilco, una en cada alcaldía.

En 97 de los casos de feminicidio donde se emitió una sentencia no se especificó la alcaldía donde ocurrió el crimen, de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial de la Ciudad de México.

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De los 200 fallos, 183 condenatorios y 17 absolutorios, pronunciados en los últimos tres años, en 113 de los casos se llegó a la sentencia mediante un juicio oral, en 69 por procedimiento abreviado y en 18 por sistema tradicional.

Por otro lado, entre 2023 y 2025 el Poder Judicial de la capital del país recibió 805 asuntos por el delito de feminicidio.

En 2023 se ingresaron 258 asuntos por el delito de feminicidio en la Ciudad de México; en 2024 se ingresaron 325 asuntos y el año pasado fueron 222.

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