El fundador del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, acusó a Morena de llevar a cabo persecuciones políticas y ataques en contra de sus alcaldes, diputados y liderazgos en distintos estados del país.

Al participar en el Consejo Político Estatal, el político denunció persecuciones y encarcelamientos de integrantes de MC en los estados de Veracruz, Puebla, Nayarit, Tabasco y Campeche.

De entrada, se lanzó contra la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle García, a quien señaló de usar la justicia como instrumento personal y político para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo.

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“Hasta ahora, la gobernadora ha actuado de la misma forma intimidante y golpista que su antecesor”, dijo al recordar que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se encarceló injustamente a otro de los fundadores de dicho movimiento, José Manuel del Río Virgen.

Encarcelaron a José Manuel del Río Virgen. | Foto: Archivo/Twitter @delriovirgen1

Reveló que durante la elección municipal de 2025, diez de sus candidaturas denunciaron amenazas en su contra; y recordó el asesinato de Avisack Douglas, candidata en Juan Rodríguez Clara.

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Y lamentó que el pasado 5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso retirara el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, ambos de MC.

“Morena tiene todo el poder. La presidencia de la República, el gobierno del estado, el poder legislativo, el poder judicial y el partido mayoritario. Y no tienen límite para abusar de ese poder, para pisotear el estado de derecho, para violar las garantías legales de las personas, para reprimir a cualquiera que se atreva a disentir”, acusó.

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En ese sentido, dijo que en Nayarit, al alcalde de Tuxpan le abrieron una carpeta de investigación y, cinco días después, ya estaba detenido; mientras que en Puebla, los alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás de Buenos Aires fueron acusados sin pruebas, cateados y privados de su libertad.

Asesinaron a Avisack Douglas, candidata en Juan Rodríguez Clara. | Foto: Archivo/ CIMAC.

En Tabasco, agregó, a Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, la Fiscalía General de la República le llegó con cateos y orden de aprehensión; en tanto, en Campeche —expuso— inhabilitaron al candidato que disputó la gubernatura en 2021.

Sin embargo, subrayó, cuando los acusados son miembros de su partido, como el caso del gobernador de Sinaloa y el senador por ese estado, el juicio político no procede, el desafuero no procede, y la severidad con la que actúan con quienes piensan diferente se sustituye por desplegados y ruegos para que dejen sus cargos.

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“La presunción de inocencia y el estado de derecho solo aplica para ellos y nadie más”, expuso y advirtió: “Desde Veracruz les decimos: Movimiento Ciudadano les ganará a la buena en varios estados, capitales y zonas metropolitanas en la elección del próximo año, y en 2030 ganaremos el gobierno del estado y la Presidencia de la República”.

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JACL