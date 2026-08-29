San Cristóbal de las Casas. - Mujeres tzeltales de la comunidad San Gregorio, de unos mil 500 habitantes, fueron multadas para pagar 55 mil pesos y 22 rejas de refresco por utilizar un generador de electricidad a base de gasolina para abastecerse de agua de un pozo, durante estos días que no hay lluvias y escasea el agua.

Desde que inició el periodo de sequía, en el mes de junio, las mujeres decidieron instalar el generador, con la ayuda del padre de una de ellas, un hermano de ellas y un técnico, pero cuando trascendió lo que hicieron, el agente municipal que pertenece al Partido del Trabajo (PT) decidió castigar a las mujeres, dijeron fuentes oficiales.

Las mujeres aseguraron que en ningún momento han usado las líneas de tendido eléctrico para extraer el agua del pozo, pero el agente municipal, del que se desconoce su identidad, las multó, aparentemente también generado por un viejo pleito familiar.

La autoridad comunitaria ha alentado a los pobladores a hostigar a la familia, en el caso del hombre que llegó a instalar el generador fue multado por la cantidad de diez mil pesos, pero además, le prohibieron que ingrese a la comunidad sino paga la cantidad que le impusieron.

Las mujeres pidieron la intervención del alcalde del PT, Romeo Damián Huet Álvarez, pero no tuvieron respuesta, porque ordenó que les quitaran el servicio de luz y agua y pidió que pagaran los 55 mil pesos y entregaran las 22 rejas de refresco.

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El 7 de junio ocurrió una agresión contra las mujeres por parte de un grupo de leales del agente municipal. A las mujeres les quitaron los teléfonos celulares para que no difundieran las evidencias de lo que había ocurrido. Un hombre, que es hermano de una de ellas, lo golpearon, lo arrastraron varios metros y después lo encarcelaron durante varias horas.

Los leales del agente municipal procedieron a cortar los cables del generador y causaron destrozos en el lugar donde permanecía instalado.

Desde el mes de febrero hay escasez de agua en la comunidad San Gregorio, por lo que las mujeres decidieron comprar el generador de electricidad a base de gasolina.

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En las reuniones, las mujeres no les permiten hablar y las amenazan para que los hechos no salgan a la luz.

Hasta ahora, la Fiscalía de Justicia Indígena, la delegación de Gobierno y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no han dicho nada por los hechos ocurridos en San Gregorio, ubicado a 48 kilómetros de esta ciudad.

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