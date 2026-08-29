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La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) realizó el Concurso de Desespinado de Nopal en el Monumento a la Revolución, donde participantes de Milpa Alta y de la Central de Abasto (CEDA) pusieron a prueba sus habilidades para limpiar este alimento de manera rápida, precisa y con la menor cantidad de merma posible.
El primer lugar fue para Maribel López Mondragón, de Villa Milpa Alta, quien recibió un premio de 10 mil pesos; el segundo puesto lo obtuvo Jonathan Soto Hernández, de Milpa Alta, con 7 mil pesos, mientras que Ismael Martínez Hernández, de la Central de Abasto, quedó en tercer lugar y recibió 5 mil pesos.
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Para la competencia, cada participante recibió 30 nopales, los cuales fueron pesados antes de comenzar y nuevamente al terminar el proceso de limpieza. De esta manera –además del tiempo empleado– se pudo evaluar la cantidad de producto que perdió cada concursante durante el desespinado.
La competencia, que se realizó en el marco de la Feria del Nopal que concluye este domingo, también tomó en cuenta que el nopal quedara correctamente limpio y conservara la mayor cantidad posible de producto.
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