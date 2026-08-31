Washington. El Club Nacional de Prensa de Estados Unidos acusó este lunes a la Secretaría del Tesoro de impedir la entrada de periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y Bloomberg News al encuentro de los ministros de Finanzas del G20, que se reúnen hasta el martes en Carolina del Norte.

"Instamos al Departamento del Tesoro a revertir de inmediato estas decisiones, acreditar a los periodistas afectados y explicar públicamente cómo y por qué fueron excluidos", pidió el presidente de la asociación, Mark Schoeff, en un comunicado en el que denunció un "patrón inquietante" de restricciones.

"Esto no ocurre de forma aislada. Hemos observado un patrón inquietante en el que funcionarios gubernamentales restringen, reconfiguran o controlan selectivamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca, al Pentágono y, ahora, a una importante reunión internacional", indica la nota.

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La asociación alertó que "cada nueva restricción facilita que la siguiente se convierta en rutina".

El Club de Prensa defendió "una prensa libre e independiente capaz de exigir responsabilidades al gobierno": "Los estadounidenses no necesitan un cuerpo de prensa elegido por el gobierno", dijo.

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"No se debe permitir que ninguna administración seleccione a dedo al cuerpo de prensa que la fiscaliza. El derecho del público a saber debe prevalecer sobre el deseo de cualquier administración de controlar quién formula las preguntas", pidió.

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La reunión ministerial del G20 de Finanzas se celebra este lunes y martes en Asheville, en el estado de Carolina del Norte.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, inauguró las reuniones con un mensaje en el que resaltó que quiere centrarse en formas de hacer crecer la economía mundial y contener el aumento de la deuda. Pero el encuentro se produce luego que se reanudaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y en momentos en que la fricción comercial con Canadá se disparó tras el colapso de las negociaciones que derivó en una escalada de aranceles.

En una entrevista el domingo, Bessent dijo a The Associated Press que planea aumentar la presión sobre Irán sancionando a otro banco, como parte de lo que denomina “Operación Paria Económico”. A principios de este mes, el gobierno tomó medidas para limitar las operaciones de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos. Señaló que el gobierno está preparado para ejercer “violencia financiera si tenemos que hacerlo”.