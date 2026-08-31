Las últimas semanas estuvieron marcadas por la incertidumbre en Coapa. Mientras el mercado de fichajes avanzaba en Europa, el nombre de Brian Rodríguez apareció constantemente en las versiones que lo colocaban fuera del América, situación que generó preocupación entre los aficionados.

Los rumores tomaron fuerza luego de que trascendiera el interés de varios clubes europeos y la existencia de una oferta formal por el futbolista. Sin embargo, el panorama cambió por completo tras la victoria del América sobre Puebla, partido en el que Rodríguez volvió a hacerse presente en el marcador y después del cual Guillermo Almada confirmó que el jugador permanecerá en la institución.

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Detrás de esa decisión habría existido una figura clave: Emilio Azcárraga. El propietario del club, consciente de la relevancia del uruguayo dentro del proyecto, habría intervenido personalmente para convencerlo de continuar en el equipo y seguir siendo una de las piezas fundamentales en la búsqueda de títulos.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Merlo, Azcárraga sostuvo conversaciones directas con Rodríguez y le presentó una mejora considerable en sus condiciones contractuales. La propuesta habría sido determinante para que el atacante y optara por seguir vistiendo la camiseta azulcrema.

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El mismo reporte señala que, pese al interés del Ajax de Países Bajos, el nuevo acuerdo colocaría a Brian Rodríguez en una situación económica muy competitiva respecto a la oferta del conjunto europeo.