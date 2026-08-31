Ubicado en el corazón de una de las zonas más vibrantes de la Ciudad de México, Magazzino se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de las cocinas italiana y mexicana.

Con una propuesta basada en la sencillez, el producto de calidad y la elaboración artesanal, esta osteria ofrece una experiencia gastronómica relajada pero refinada, ideal tanto para vivir la experiencia Omakase en la chef’s table donde los comensales disfrutan los platillos elaborados por el chef Patrizio Cesarano (Casa d'Italia y Vecchio Forno), así como para disfrutar a la carta en su terraza, de acuerdo con OpenTable.

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Pesca blanca capeada en cerveza negra y salsa de chiles fermentados estilo thai. Foto: IG @magazzinomx

¿Qué comer en Magazzino? Los imperdibles de la casa

La carta de Magazzino Condesa es corta, pero su menú está pensado para rendir homenaje a los sabores clásicos de Italia y México, destacando por el uso de ingredientes frescos y pastas preparadas diariamente en su cocina.

Para empezar (Entradas) : el a rroz cangrejo moro con fumet de jaiba, espuma de escabeche y jugo de yuzu es ideal para abrir el apetito. O bien, puedes empezar al centro de la mesa con sus papas de gajo con mezcla de cinco chiles, pimienta y jocoque hecho en casa para dipearlas.

: el rroz cangrejo moro con fumet de jaiba, espuma de escabeche y jugo de yuzu es ideal para abrir el apetito. O bien, puedes empezar al centro de la mesa con sus papas de gajo con mezcla de cinco chiles, pimienta y jocoque hecho en casa para dipearlas. Pastas artesanales : imperdible su Conchiglie "alla mezcall" con parmigiano 24 meses.

: imperdible su Conchiglie "alla mezcall" con parmigiano 24 meses. Plato fuerte (Especialidades): no te pierdas su Arrachera wagyu cross a la brasa con chimichurri o su Pesca blanca capeada en cerveza negra y salsa de chiles fermentados estilo thai, la mezcla perfecta crujiente, picante y deliciosa.

no te pierdas su a la brasa con chimichurri o su en cerveza negra y salsa de chiles fermentados estilo thai, la mezcla perfecta crujiente, picante y deliciosa. El toque dulce: para cerrar, el Sticky Fingers servido con salsa de piloncillo y crema batida es el postre irresistible del momento.

Para acompañar, cuenta con una distinguida selección de más de 100 tipos de vinos, disponible por copa o botella curada por el sommelier Jocsan Lomelí. Asimismo, ofrece una propuesta de tapeo internacional con una base italiana distintiva para disfrutar diferentes sabores.

Precios y ambiente en Magazzino

Este espacio de la Condesa destaca por sus acabados de madera, iluminación cálida y una agradable terraza pet-friendly a pie de calle, perfecta para disfrutar del clima de la colonia.

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El ambiente es versátil: relajado por las tardes y con un tono íntimo durante la noche. O como ellos mismos lo definen: “De día laboratorio gastronómico y de noche wine bar dentro de una cocina profesional”.

Para planear tu visita a este restaurante de la Condesa, te damos un rango de precios de su menú para que calcules tu presupuesto:

Entradas : de $180 a $320 pesos.

: de $180 a $320 pesos. Pastas y platos fuertes : de $240 a $450 pesos.

: de $240 a $450 pesos. Postres : de $150 a $190 pesos.

: de $150 a $190 pesos. Coctelería y vinos: copas de vino desde $160 pesos y cócteles clásicos (como Aperol Spritz o Negroni) en un rango de $180 a $240 pesos.

Ticket promedio estimado: $800 a $1,000 pesos por persona (sin incluir vinos de alta gama).

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El restaurante se ubica en Pachuca 51, en la colonia Condesa. Foto: IG @magazzinomx

¿Dónde está Magazzino?

Dirección : Pachuca 51, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX.

: Pachuca 51, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX. Horarios : miércoles a viernes de 18:00 a 00:00 hrs.; sábados de 13:00 a 00:00 hrs. y domingos de 13:00 a 23:00 hrs.

: miércoles a viernes de 18:00 a 00:00 hrs.; sábados de 13:00 a 00:00 hrs. y domingos de 13:00 a 23:00 hrs. Whatsapp : 55 7453 0452

: 55 7453 0452 Reservaciones: Se recomienda reservar para cenas de fin de semana a través de sus plataformas digitales o por teléfono.

Disfrutar de una buena pasta en la terraza de Magazzino Condesa es una excelente opción para reconectar con la cocina de confort en la capital.

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