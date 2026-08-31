La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo para fortalecer el uso de acero nacional en las obras públicas del gobierno, mediante la incorporación, por primera vez, de los materiales de acero de fabricación nacional para acreditar el porcentaje de contenido nacional de los proyectos de infraestructura pública.

A través de un comunicado, explicó que el porcentaje de acero nacional se establecerá para cada proyecto considerando la disponibilidad de producción en México, la calidad requerida, los plazos de entrega y las características específicas de la obra.

“De esta manera se promoverá una mayor participación de la industria nacional sin comprometer las mejores condiciones de contratación para el Estado, la viabilidad técnica y económica de los proyectos ni los tiempos de ejecución de la infraestructura”, dijo.

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Detalló que, hasta ahora, la determinación del contenido nacional en obras públicas consideraba materiales distintos a los utilizados directamente en la construcción, así como maquinaria y equipo de instalación permanente.

Precisó que con las nuevas reglas también podrá contabilizarse el valor del acero nacional incorporado a la infraestructura, ampliando las posibilidades para que el gasto público impulse a la industria siderúrgica mexicana.

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Además, destacó que las nuevas disposiciones fortalecen la verificación del contenido nacional y enfatizó que las empresas adjudicadas deberán presentar documentación que acredite el cumplimiento de los porcentajes establecidos y las dependencias y entidades verificarán, al recibir los materiales, que estos correspondan con los requisitos previstos en cada procedimiento de contratación.

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La dependencia resaltó que la reforma a las reglas representa un importante avance en la implementación del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado el pasado 29 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estableció diversas acciones para fomentar el uso del acero nacional en las compras públicas, para que estas sean una herramienta para fortalecer la producción y las cadenas productivas del país.

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“Con esta medida, el gobierno de México avanza del compromiso a los resultados: el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana se traduce en reglas concretas para aprovechar el poder de compra del Estado, fortalecer la producción nacional y dar mayor certeza y trazabilidad al uso de acero mexicano en la infraestructura pública”, expresó.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará impulsando compras públicas que generen mayor valor para el país, bajo reglas claras, verificables y orientadas a obtener las mejores condiciones para el Estado”, agregó.

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