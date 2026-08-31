La salud de Lionel Richie ha preocupado a sus fans, luego de que se reportara que el cantante fue hospitalizado de emergencia este fin de semana.

De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, el intérprete ingresó a un hospital de St. Louis, Missouri, la noche de este sábado, después de presentarse en The Muny, el teatro de la ópera local.

Según fuentes cercana al intérprete, durante el concierto habría reportado algunos malestares; incluso, aseguraron, que pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder concluir con el show.

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Aunque, hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a Richie hasta el hospital, las mimas fuentes aseguran que ya fue sometido a varias pruebas, y los doctores investigan una posible deshidratación leve.

Hasta el momento, permanece en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta observación médica; sin embargo, se espera que pueda recibir el alta este martes.

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El episodio ocurre apenas dos meses después de que el cantante también tuviera que ser trasladado a un hospital tras sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

En aquella ocasión, Richie explicó al público que se sentía mareado y extraño, por lo que decidió acortar la presentación. Posteriormente, paramédicos lo encontraron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital.

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