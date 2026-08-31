Cuatro personas que presuntamente forman parte del grupo delictivo La Anti-Unión Tepito fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde les aseguraron un arma de fuego, cartuchos y diversas dosis de aparentes narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como:

Marlen, de 47 años

Dairon Joseph, de 19

Víctor Daniel, de 19

Axel, de 26 años.

Quienes fueron interceptados por policías en el cruce de las calles Mineros y Carpintería.

De acuerdo con la SSC, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un grupo de personas que manipulaba bolsas de plástico en cuyo interior se apreciaba una hierba verde y seca. Al percatarse de la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, pero los oficiales lograron detener a cuatro de ellos.

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Durante una revisión preventiva les fueron asegurados 146 envoltorios de papel blanco con una sustancia amarillenta en piedra, con características similares a la cocaína; dos bolsas con aparente marihuana a granel; además de un arma de fuego corta con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles.

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La detención provocó la llegada de más personas que presuntamente intentaron impedir que los cuatro fueran llevados ante las autoridades. Según el reporte policial, los individuos agredieron verbal y físicamente a los uniformados, por lo que otros ocho fueron detenidos por resistencia de particulares.

Entre ellos se encuentran:

Leonor, de 25 años

Nancy, de 44

Zelzyn Melisa, de 36

Cristian Adolfo, de 34

Nayeli, de 26

Ignacio, de 40

Osman Jesús, de 20

Jared, de 21 años.

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Los 12 detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, junto con el arma y los aparentes narcóticos asegurados, donde se determinará su situación jurídica.

La SSC señaló que, tras un cruce de información, se estableció que los primeros cuatro detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

Además, uno de los hombres detenidos durante el intento por impedir la captura cuenta con diversos antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, corrupción de menores, cohecho y robo agravado, entre otros.

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dmrr