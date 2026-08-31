El Grupo Parlamentario del PAN abrió la puerta para analizar la iniciativa sobre muerte digna, aunque rechazaron, desde ahora, la eutanasia activa o el suicidio asistido.

Al dar a conocer su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, el coordinador Andrés Atayde expuso que están a favor de que las personas puedan decidir anticipadamente sobre los cuidados que desean o no desean recibir antes de morir.

Recordó que en la Ciudad de México ya hay una Ley de Voluntad Anticipada, por lo que a las las personas que sienten que su final se les escapa de las manos, hay que escucharlas, acompañarlas y atenderlas con humanismo.

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“Pero hablar de eutanasia activa directa, de suicidio médicamente asistido, ortotanasia o distanasia es hablar de otra cosa. La postura del PAN es clara a la luz de sus principios fundacionales: es legítima la interrupción de tratamientos onerosos y encarnizamientos terapéuticos desproporcionados que no sirvan más que para prolongar artificialmente la vida. En este caso no se provoca la muerte, sino que se acepta no poder impedirla y dejar su curso al proceso natural”, comentó.

Y añadió: “La respuesta humanista del partido al sufrimiento al final de la vida, es decir, lo ideal para una comunidad que cuenta con un sistema de salud óptimo, pasa por el tratamiento de los cuidados paliativos y el acceso universal a medicamentos para el control del dolor, lo cual ofrece también una alternativa de compasión sin recurrir a la supresión deliberada de la vida”.

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Andrés Atayde comentó que analizarán a detalle la propuesta sobre muerte digna que fue entregada al Congreso local el pasado viernes “para ver a ciencia cierta si es eutanasia activa directa, si se está planteando algún otro tipo de procedimiento. La Ciudad de México fue la primera en legislar la Ley de Voluntad Anticipada, ya está contemplada en nuestro cuerpo normativo, así que analizaremos y en conjunto con la postura institucional de nuestro partido, ofreceremos nuestro voto de manera pública y anticipada”.

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Sobre su agenda legislativa, detalló que está integrada por 86 propuestas organizadas en 12 ejes estratégicos para atender y dar soluciones a las principales necesidades de la capital.

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Precisó que la agenda fue construida a partir de cuatro elementos: las propuestas del PAN nacional contenidas en las 111 Soluciones, las 15 agendas individuales de las y los integrantes del Grupo Parlamentario, los trabajos y acuerdos alcanzados durante su reunión plenaria y, principalmente, las demandas ciudadanas recogidas por las y los legisladores panistas durante sus recorridos por territorio.

“Esta agenda tiene un alcance general y anual. Nos permite realizar un diagnóstico de dónde está parada la ciudad, presentar soluciones concretas, medibles y exigibles, y establecer una ruta de navegación para lo que resta de esta Legislatura”, señaló.

LL