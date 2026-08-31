El futbol mexicano sigue exportando talento a Europa. A unos días del cierre del mercado de fichajes, se confirmó que Patricio Salas, delantero surgido de las fuerzas básicas del América, continuará su carrera en Portugal, convirtiéndose en otro de los mexicanos que buscarán abrirse camino en el Viejo Continente.

El atacante azulcrema fue anunciado como nuevo jugador del FC Famalicão de la Primeira Liga, club que confía en las condiciones del joven delantero para fortalecer su proyecto deportivo y ganar mayor protagonismo en el campeonato portugués durante la presente temporada.

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Salas, quien llegó a sumar minutos con el primer equipo del América, no entró en los planes de Guillermo Almada para el Apertura 2026, por lo que la directiva optó por facilitar su desarrollo con una cesión al futbol europeo. En Portugal se encontrará con otro representante mexicano, Santiago Giménez, quien recientemente fue presentado como refuerzo del Porto y apunta a convertirse en una de las figuras de la liga.

El nuevo equipo del canterano americanista, dirigido por Carlos Carvalhal, no atraviesa su mejor momento en el arranque de la campaña. El Famalicão ocupa actualmente la decimocuarta posición de la tabla con apenas dos puntos obtenidos en sus primeros compromisos.

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En su más reciente presentación igualó sin goles como local frente al Gil Vicente, resultado que incrementa la urgencia de sumar triunfos para escalar posiciones.