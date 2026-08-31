[Publicidad]
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas Malvinas, reclamadas históricamente por Argentina.
"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.
Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran que su administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.
Lee también Andy y Gonzalo realizan cónclave en la Condesa
Según el diario The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como incentivo para alcanzar el compromiso de que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) gasten 5% en ese rubro.
Aunque la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí reconoce la administración 'de facto' que Londres ejerce sobre el archipiélago.
[Publicidad]
La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición argentina y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.
Lee también Estados Unidos afirma que "ningún barco" chocó con minas en Ormuz; acusa a Irán de "intimidar"
Desde entonces, el Reino Unido ha rechazado los reclamos argentinas sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios "pendientes de descolonización".
[Publicidad]
En marzo de 2013, las Malvinas, donde viven cerca de tres mil personas, apoyaron en un referéndum por más del 99 % seguir como territorio británico.
Cook se despide de Apple: "Mi cargo cambia mañana, pero el amor que tengo nunca lo hará"; John Ternus asume las riendas
desa
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Mauricio Tabe activa segunda temporada del programa "Antibaches MH"; cuadrillas atenderán 300 baches
Universal Deportes
Raúl Jiménez confiesa su deseo de regresar al América: "Me gustaría, tengo esa espinita"
Metrópoli
Rescatan a perrita atrapada entre dos bardas en Tláhuac; veterinarios detectan desnutrición
Espectáculos
Lionel Richie es hospitalizado de emergencia tras su último concierto en Missouri
Noticias
“Fue como un tsunami”: por riada en Nepal, aumenta la cifra a 939 muertos y miles de desaparecidos
Noticias
Trump pone en duda el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido sobre las islas Malvinas
Noticias
¿Quién era “El Wicho”? Líder del Cártel de Los Reyes habría muerto durante operativo en Michoacán
Educación
Pensión Bienestar septiembre 2026: calendario de pagos por apellido y fechas de depósito