Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas Malvinas, reclamadas históricamente por Argentina.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran que su administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

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Según el diario The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como incentivo para alcanzar el compromiso de que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) gasten 5% en ese rubro.

Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?



Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Aunque la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí reconoce la administración 'de facto' que Londres ejerce sobre el archipiélago.

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La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición argentina y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

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Desde entonces, el Reino Unido ha rechazado los reclamos argentinas sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios "pendientes de descolonización".

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En marzo de 2013, las Malvinas, donde viven cerca de tres mil personas, apoyaron en un referéndum por más del 99 % seguir como territorio británico.

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