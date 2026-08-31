Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a una perrita que quedó atrapada entre dos bardas en calles de la colonia Del Mar, alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron en la calle Caracol, donde una vecina permitió el acceso de los policías a su domicilio y les mostró que la canina, de color blanco con café, se encontraba inmovilizada entre los muros y emitía quejidos.

Rescatan a perrita atrapada entre dos bardas en Tláhuac; veterinarios detectan desnutrición. Foto: Especial.

Lee también "Le deseo lo mejor"; Brugada celebra designación de Paulo García al frente de Morena CDMX

Los oficiales especializados en atención de fauna doméstica realizaron diversas maniobras para liberarla. Con una soga colocada cuidadosamente en sus patas, lograron extraerla sin causarle lesiones.

Tras el rescate, la perrita fue trasladada a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde fue valorada por médicos veterinarios.

Rescatan a perrita atrapada entre dos bardas en Tláhuac; veterinarios detectan desnutrición. Foto: Especial.

Los especialistas determinaron que no presentaba heridas ni lesiones; sin embargo, permaneció bajo resguardo en el área médica debido a que presentaba un cuadro de desnutrición.

[Publicidad]

dmrr