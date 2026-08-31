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Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a una perrita que quedó atrapada entre dos bardas en calles de la colonia Del Mar, alcaldía Tláhuac.
Los hechos ocurrieron en la calle Caracol, donde una vecina permitió el acceso de los policías a su domicilio y les mostró que la canina, de color blanco con café, se encontraba inmovilizada entre los muros y emitía quejidos.
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Los oficiales especializados en atención de fauna doméstica realizaron diversas maniobras para liberarla. Con una soga colocada cuidadosamente en sus patas, lograron extraerla sin causarle lesiones.
Tras el rescate, la perrita fue trasladada a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde fue valorada por médicos veterinarios.
Los especialistas determinaron que no presentaba heridas ni lesiones; sin embargo, permaneció bajo resguardo en el área médica debido a que presentaba un cuadro de desnutrición.
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