Este lunes, alrededor de 28 millones de estudiantes regresan a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP); entre ellos está la generación de niños y niñas que nació durante la pandemia de COVID-19 y que ahora comienza la primaria. EL UNIVERSAL acompañó a Mia y Dante en su primer día para documentar cómo viven este paso a una nueva etapa escolar.

EL UNIVERSAL acompañó a Mía, nacida durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Foto: Emanuel Pardo

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Mía: Nerviosa, pero con actitud

Mientras el padre de Mía, Fabián, alista los últimos detalles de su mochila, ella se cepilla los dientes. En el otro cuarto, Ariana, su madre, peina apresuradamente a la más pequeña, Lía. Al preguntar cómo se siente, la madre confiesa con angustia y emoción mezclada: “Le digo a Fabián que ahorita chillé cuando fuí a dejar a Dorian a la prepa (su hijo mayor). Me quedé muy nerviosa; no sabe ni agarrar un camión. Según yo sí sabía y nos pasamos”.

A punto de salir, Mía se mira inquieta. Va de un lado a otro sin poder permanecer por mucho tiempo en el mismo sitio. “La noto nerviosa, pero con actitud”, comenta su madre. Afirma sentirse bien gracias a que ya posee experiencia con el inicio de esta etapa; aunque, igualmente “con miedo de que todo le sea nuevo”, añade. Por su parte, Mía dice que su expectativa se basa en los amigos que hará, y que le enseñen a escribir mejor.

EL UNIVERSAL acompañó a Mía, nacida durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Foto: Emanuel Pardo

Después de un breve viaje en auto, Mía llega acompañada de su familia hasta la puerta del colegio justo antes de que cierre. Y así rápida, aunque momentáneamente, se despide de ellos. Tras unos minutos, el portón se abre nuevamente de par en par con el fin de que los padres ingresen para presenciar la inauguración del ciclo escolar 2026-2027. Al entrar, todos los niños formados permanecen en el patio de la escuela.

Los pequeños de primer año atienden al homenaje cívico entre miradas de curiosidad y movimientos nerviosos. Luego de los himnos la escuela recibe a los niños recién llegados con un presente. Al finalizar, los grupos ingresan a sus salones. La familia de Mía baja hasta su lugar para abrazarla y desearle suerte. Ella toma sus cosas, sonríe y agrega: “Nos vemos al rato”.

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EL UNIVERSAL acompañó a Mía, nacida durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Agosto 2026. Foto: Emanuel Pardo.

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"Con muchos nervios de todo", dice abuela de Dante

Dante llega inquieto de la mano de su abuela, Laura, quien actualmente se encarga de su crianza. Estira el cuello de su uniforme mientras sube el camino empedrado que le lleva a la entrada de su nueva escuela.

"Me siento muy nerviosa porque es un cambio tanto para él, como para mi", dice la señora Laura, quien tomó la decisión de inscribir a Dante en el turno de la tarde para que pudiera convivir en un entorno más controlado con menos niños.

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EL UNIVERSAL acompañó a Dante, nacido durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Agosto 2026. Foto: Fernando González.

Con siete años de edad, Dante lidia con un diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). "Espero que la maestra le tenga paciencia, no todos los maestros están capacitados", dice Laura, mientras detalla que el caso de su nieto no es el único, pues notó que cuando estaba en preescolar había otros niños con signos de hiperactividad, "pero los diagnósticos son caros, un estudio neurológico cuesta hasta 3 mil pesos", señala.

Una paleta de limón calma al pequeño Dante mientras de a poco se aproxima junto con su abuela a la entrada de la primaria. La puerta se abre y entran las niñas y niños de nuevo ingreso junto con sus cuidadores.

Aunque Dante al principio se inquieta y voltea a ver a Laura mientras balbucea "no" repetidamente, al cabo de unos minutos se relaja y empieza a disfrutar como cualquier niño. Da vueltas sobre sí mismo y ríe mientras sujeta su mochila de Iron Man al hombro. Laura sonríe mientras los presentes se dirigen al salón para la bienvenida del ciclo escolar. Por hoy, fue misión cumplida para Dante y su familia.

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EL UNIVERSAL acompañó a Dante, nacido durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Fotos: Fernando González

EL UNIVERSAL acompañó a Dante, nacido durante la pandemia de COVID-19 a su primer día de primaria. Fotos: Fernando González

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Ven necesaria intervención gubernamental

Ante los desafíos que presentan las infancias nacidas durante la pandemia, María Teresa Monjarás, doctora en psicología y profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que es necesaria una intervención por parte del Estado para reforzar la adaptación de los menores.

"Es muy importante que el gobierno haga caso de esto y haya muchísimos programas a nivel de prevención. Principalmente en las etapas de preescolar y primaria en temas de regulación emocional y de afrontamiento, es decir, ayudar a los niños a afrontar situaciones estresantes y adversas para prevenir la depresión, el bullying o los problemas de atención", puntualizó en entrevista para este diario.

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jc