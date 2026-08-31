Las ocho obras más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador acumulan una inversión total de un billón 53 mil 911 millones de pesos, representando la infraestructura pública más costosa en la historia reciente de México.

Se trata de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Corredor Interoceánico, Mexicana de Aviación, la Megafarmacia de Huehuetoca, Gas Bienestar y Litio para México (LitioMx).

Ilustración: Daniel Razo

Todos, proyectos iniciados desde 2018, durante la administración de López Obrador, y que continuaron con Claudia Sheinbaum, los cuales fueron edificados con sobrecostos. En su mayoría, operan con subsidios federales y no han alcanzado las metas planteadas, a pesar de las promesas de autosuficiencia.

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Para dimensionar la magnitud de esa cantidad de recursos que han sido tomados de las arcas públicas, resulta útil compararlo con el costo real de los programas sociales y obras públicas en México para el año en curso (2026).

La Megafarmacia del Bienestar, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, ya no es ni bodega. Foto: Luis Camacho|El Universal

Ese presupuesto alcanzaría para mantener a 27.4 millones de adultos mayores recibiendo su pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales durante todo un año. La cifra supera por mucho el total de ancianos que viven actualmente en México.

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También permitiría otorgar la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, que ofrece un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, a 110.9 millones de estudiantes de preparatoria durante un ciclo escolar completo.

Tras dos años de operaciones bajo la administración de la Semar, el sistema ferroviario sobrevive gracias al subsidio del Estado. FOTO EDWIN HERNANDEZ

O bien, construir un total de 526 hospitales generales nuevos y equipados en todo el país, cuyo costo promedio ronda los 2 mil millones de pesos.

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Entre los proyectos destaca el Tren Maya, que ha costado 500 mil millones de pesos, seguido por la refinería Dos Bocas, con un costo de 21 mil millones de dólares, equivalentes a 356 mil 422 millones 500 mil pesos. Asimismo, el AIFA representó 120 mil millones de pesos, el Corredor Interoceánico absorbió 62 mil millones, Mexicana de Aviación sumó 37 mil 800 millones, la Megafarmacia de Huehuetoca requirió 17 mil 643 millones de pesos, Gas Bienestar costó 10 mil millones de pesos y Litio para México acumuló 45 millones de pesos asignados por la Federación.

El AIFA sigue operando con subsidios federales, mientras el AICM retiene la mayor parte de la demanda. FOTOS Gabriel Pano El Universal

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, edificado en Santa Lucía para solucionar la saturación del espacio aéreo capitalino, no cumplió su cometido original. Tras cuatro años desde su inauguración, los reportes financieros demuestran que el complejo costó 53% más de lo presupuestado. La terminal sigue operando con subsidios federales, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) retiene la mayor porción de la demanda.

Por su parte, Gas Bienestar se planteó en julio de 2021 para romper monopolios del gas LP y llevar cilindros baratos a todo el país. No obstante, cinco años después de su anuncio, este proyecto nacional se convirtió en un programa hiperlocalizado y deficitario que se quedó atrapado en la Ciudad de México. La expansión prometida hacia estados con pobreza energética jamás ocurrió, y el programa quedó congelado en una parálisis operativa que abarca menos de 0.5% del territorio nacional.

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Gas Bienestar se planteó en 2021 para romper monopolios del gas LP; sin embargo, este proyecto es un programa deficitario atrapado en la CDMX. Foto: Luis Camacho | El Universal/El Gráfico

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El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, diseñado para revivir una ruta histórica e implementar un puente comercial terrestre alterno al Canal de Panamá, también enfrenta una dura asfixia financiera y sobrecostos: su gasto global escaló a 62 mil millones de pesos, triplicando la proyección original de 20 mil millones planteada para la rehabilitación.

Tras dos años de operaciones bajo la administración de la Secretaría de Marina, el sistema ferroviario sobrevive gracias a que el Estado subsidia 97% de su costo operativo, pues los ingresos comerciales propios aportan apenas 3% restante, facturando sólo 177 millones de pesos en dos años. A lo anterior se suma la ocurrencia de ocho siniestros operativos y descarrilamientos graves, uno de ellos con saldo de 14 personas fallecidas.

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Ceremonia con motivo del decreto sobre la nacionalización del litio, que se ha mantenido tres años como una corporación estéril

La Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca enfrenta fallas logísticas y financieras debido a una centralización ineficiente que rompió las cadenas de distribución regionales y a un gasto proyectado de 17 mil 635 millones de pesos para 2026. Este modelo ha resultado en una baja efectividad de surtido a nivel nacional, operando principalmente como un centro telefónico de atención en lugar de un distribuidor eficaz. Jamás pudo rebasar 20% de su capacidad.

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A este panorama se suma Mexicana de Aviación, administrado por el grupo militar GAFSACOMM bajo la Sedena, que ha costado cerca de 38 mil millones de pesos y sigue sin levantar el vuelo, reteniendo una participación de mercado inferior a 1%.

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Por otro lado, el Tren Maya no ha sido redituable ni beneficioso debido a un costo que escaló a los 500 mil millones de pesos, volviéndolo financieramente inviable y dependiente de subsidios permanentes del erario. Esta megaobra provocó una grave devastación ambiental en la selva y los acuíferos de la península de Yucatán, generó el desplazamiento de comunidades originarias y causó un alto costo de oportunidad social al desviar recursos públicos masivos de sectores prioritarios nacionales como la salud, la seguridad y la educación.

Mexicana de Aviación sigue sin levantar el vuelo, reteniendo una participación de mercado inferior a 1% Foto: Luis Camacho | El UniversalId

Dos Bocas costó más de 20 mil millones de pesos y el complejo petrolero ha seguido requiriendo cuantiosas inversiones adicionales para su puesta en marcha y operación regular, las cuales aún no se han terminado de calcular; mientras, Litio para México se ha mantenido durante tres años como una corporación estéril, sin inversiones ni proyectos reales de exploración o explotación del mineral. Los informes demuestran que 100% de su inversión, 45 millones, se ha destinado sólo para el pago de salarios y nómina de la burocracia interna, destinando 0% al financiamiento de estudios técnicos o infraestructura productiva en el campo.

El AIFA sigue operando con subsidios federales, mientras el AICM retiene la mayor parte de la demanda. FOTOS Gabriel Pano El Universal

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