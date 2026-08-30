La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, dio línea a las y los diputados federales de Morena, de las iniciativas que deberán aprobar con carácter de prioritario en el último año del a legislatura, entre las que destacan la de doble nacionalidad, reformas en materia anticorrupción, y una reforma para fortalecer el IMSS- Bienestar, entre otras.

Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, Alcalde Luján destacó que, en apenas dos años, las cámaras de Diputados y Senadores han aprobado un centenar de iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de las cuales 27 han sido constitucionales y 73 a leyes secundarias.

La funcionaria federal adelantó que vienen más cambios, entre los que destaca la iniciativa de doble nacionalidad.

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“Hoy la Constitución ya requiere ser mexicano por nacimiento y el artículo 32 establece que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. Esto ya lo dice nuestra constitución, pero como ustedes saben se ha prestado interpretaciones, por eso hemos tenido gobernadoras o gobernadores con doble nacionalidad, porque ha habido una interpretación amplia de este artículo”, expresó.

La Consejera Jurídica detalló que la reforma, permitirá tener claridad en esa materia.

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“Que, si se tiene doble nacionalidad, antes de inscribirte en el INE como candidata o candidato, Presidenta de la República, o gobernador o gobernadora, tengas que renunciar a tu segunda nacionalidad y quedarte únicamente con la nacionalidad mexicana”, expuso.

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Detalló que también se impulsará una nueva Ley General Anticorrupción para que la federación cuente con herramientas tecnológicas más eficaces, a fin de conocer prácticamente en tiempo real cómo se ejerce el presupuesto público y cómo se realizan las contrataciones gubernamentales.

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También explicó que se deberá dar prioridad a la Ley del IMSS-Bienestar, que actualmente opera bajo decreto en 24 entidades.

“Esto permitirá darle un marco jurídico permanente a esta institución que hasta ahora se ha construido mediante decretos presidenciales y acuerdos entre la Federación y los estados”, indicó, y detalló que con lo anterior se establecerán las reglas de operación, facultades y presupuestos.

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