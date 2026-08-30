La quinta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México” terminó con la salida de Luis Chaparro, quien no logró conseguir el apoyo suficiente para continuar en la competencia.

La noche comenzó con la participación de varios influencers invitados, quienes analizaron el desempeño de los habitantes y dieron su opinión sobre los posicionamientos. Sin embargo, conforme avanzó la gala, las tensiones aumentaron dentro de la casa.

Después de los posicionamientos, los habitantes llegaron a la sala de nominación visiblemente nerviosos y finalmente se confirmó que Luis Chaparro era quien debía abandonar el reality. Sus primeras palabras fueron "Me voy contento, me voy feliz, expreso".

Los eliminados opinaron sobre quién debía salir

Como parte de la dinámica de la noche, los habitantes que habían pasado por “El Exilio” también tuvieron la oportunidad de expresar quién consideraban que debía abandonar la competencia.

Ernesto Laguardia reconoció que para él era complicado decidir quién debía salir y prefirió dejar la decisión en manos del público.

Mariana Ochoa, por su parte, señaló directamente a Luis Chaparro y explicó que considera que el influencer la percibe como un “mueble”, pese a que él fue uno de los habitantes enviados a “El Exilio”.

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“Él cree que yo soy un mueble cuando a él fue al que mandaron a exilio. Yo creo que él no conoce mi estrategia y el contenido que yo doy porque platicamos y convivimos poco”, comentó Mariana.

Karina Torres también tuvo dudas antes de decidirse por Ernesto Laguardia, a quien consideró un fuerte contrincante dentro de la competencia.

“Yo pienso que si es alguien, pues obviamente Ernesto también es una contrincante muy fuerte, sé que tiene muchos años de trayectoria y pues para mí, así como viéndolo por estrategia”, expresó.

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Luis Chaparro consideró que Mariana Ochoa era quien debía salir, pues ambos, desde su perspectiva, tienen una manera similar de jugar.

“Yo considero y pienso que Mariana creo que justo empatamos en eso de que ella no ha visto mi juego y yo no he visto el suyo, a consideración y hablando de la mera ignorancia”, expresó.

Gema Garoa también eligió a Mariana y recordó el conflicto que tuvieron después de un video en el que apareció hablando sobre ella.

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“Pues también me gustaría que se fuera Mariana, porque la verdad es que trae un tema con un video que vio donde salgo yo hablando mal de ella, que siento que no supera”, comentó.

Los fuertes posicionamientos de la noche

La gala también estuvo marcada por varios enfrentamientos. Aldo Rendón fue el primero en posicionarse y se lanzó contra Ernesto Laguardia, a quien calificó de “aburrido”. El actor no se quedó callado y respondió: “Yo creo que con tus gritos igual”.

Posteriormente, Flor Vigna confrontó a Mariana Ochoa y la señaló de ser falsa. Mariana respondió con firmeza y dejó claro que no está dispuesta a permitir que confundan su amabilidad con debilidad.

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“Mi talento no está en discusión. Ni vengo a un show de talentos. A veces por amable dejo que me pisoteen y hoy en adelante nunca más”, respondió.

Cynthia Klitbo se posicionó contra Luis Chaparro y cuestionó algunas de sus actitudes y comentarios durante la convivencia, además de señalar que ha generado tensión con integrantes de un cuarto rival.

Cuando llegó el turno de Massad Altamimi, el influencer eligió a Ernesto Laguardia y aseguró que percibe una energía negativa en él.

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“Porque yo con el de nuevas generaciones en este mundo, y verdad de cuando tú platicas conmigo en esta casa, siento energía negativa”, comentó.

Por su parte, Yahir volvió a posicionarse contra Ernesto y aseguró que ha notado frustración y enojo en el actor cuando recibe nominaciones o puntos.

“Noto de repente mucha frustración en ti, enojo, molestia, cuando uno se te da un fuego o cuando se te dan puntos o cuando estás nominado. Siento que eso mismo hace que te aísles y termines diciéndote que solo jugar solo está cañón”, señaló.

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Memo Schutz se lanzó contra Mariana y le pidió ser más tolerante. La habitante respondió contundentemente:

“Veo que mi amabilidad la confunden con pendejez y una cosa es ser amable y otra cosa es ser tonto y que te vean la cara. Si regresara a mi casa abrazaría con todo el corazón del mundo a mis hijos”.

El penúltimo posicionamiento fue protagonizado por Brianda Deyanara, quien eligió a Ernesto Laguardia y cuestionó su decisión de haberla nominado. El actor explicó que la considera como una hija y, al finalizar el encuentro, ambos terminaron dándose un abrazo.

Finalmente, Ese Pérez se posicionó contra Mariana Ochoa. El influencer la comparó con un personaje de su familia y la llamó “la tía chismosa” por intentar llevarse bien con todos.

“Yo soy el chamaco castroso de la familia y tú eres la tía chismosa y que quiere quedar bien con todos”, argumentó.

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