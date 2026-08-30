Billie Eilish dejó por un momento los escenarios para asumir un papel muy especial: oficiar la boda de su hermano, Finneas O’Connell.

Este fin de semana, la familia de Eilish se vistió de gala para celebrar el matrimonio de Finneas y Claudia Sulewski, en una íntima ceremonia celebrada en Santa Bárbara, California.

De acuerdo con la revista "Vogue", la interprete de "Bad Guy" fue una de las figuras centrales; y es que, acompañó a la pareja hasta el altar, los escuchó pronunciar sus votos y los declaró marido y mujer.

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Los novios estuvieron rodeados de amigos, familiares y un selecto grupo de celebridades entre los que destacaron Justin y Hailey Bieber, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Devon Lee Carlson, entre otros.

Eilish, por su parte, llegó acompañada del actor Nat Wolff, con quien tiene una relación desde 2025.

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Otros de los invitados especiales fueron los perros de la pareja: Peaches y Moose, quienes participaron en la celebración.

Otro de los detalles que destacó fue el vestuario de la novia, pues eligió cuatro diseños de Oscar de la Renta para los as diferentes etapas de la celebración. Uno para la cena de ensayo, otro para la ceremonia, uno más para el primer baile y el último destinado a la recepción y la fiesta posterior.

Finneas y Claudia se conocieron en 2018, según el músico el flechazo fue instantáneo, tanto así que escribió el tema "Claudia", que habla sobre el amor a primera vista. que habla del amor a primera vista.

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Iniciaron su relación unos meses después y para 2019, ya vivían juntos. En septiembre del 2025 anunciaron su compromiso a través de las redes sociales, donde compartieron las románticas fotografías del momento.

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