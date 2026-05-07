La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish mostró su faceta feliz y enamorada al asistir al estreno de "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour", una película-concierto documental de Paramount Pictures que captura la esencia de la gira mundial homónima de la artista.

Billie sorprendió al aparecer en la alfombra roja con el actor estadounidense Nat Wolff, con quien la artista tiene un romance desde hace meses; sin embargo, su vínculo se remonta a finales de 2023, cuando se conocieron y forjaron una amistad cercana antes de volverse pareja.

El primer encuentro se remonta a diciembre 2023, cuando se conocieron en la Academy Museum Gala en Los Ángeles, conectaron de inmediato al descubrir que ambos comparten el diagnóstico de síndrome de Tourette, un trastorno neurológico y crónico caracterizado por la presencia de tics motores y fónicos involuntarios, rápidos y repetitivos.

Nat y su hermano Alex fueron los teloneros de Billie en su gira de 2024 "Hit Me Hard and Soft". Además, Nat protagonizó el videoclip de su canción "Chihiro" en junio de ese año.

Billie Eilish y Nat Wolff. Foto: Chris DELMAS / AFP)

Las versiones de una romance sonaron en marzo de 2025, cuando fueron vistos saliendo juntos de los iHeartRadio Music Awards y visitando bares en Nueva York. En junio 2025, la pareja fue captada besándose apasionadamente en un balcón en Venecia, Italia, imágenes que se volvieron virales y confirmaron el noviazgo.

¿Quién es Nat Wolff, el novio de Billie Eilish?

De estrella infantil de Nickelodeon a convertirse en uno de los actores más reconocibles de las adaptaciones juveniles de Hollywood, Nat Wolff ha construido una carrera marcada por el cine, la música y una vida personal que constantemente atrae la atención mediática, especialmente ahora por su relación con la cantante Billie Eilish.

El actor, músico y cantautor estadounidense nació el 17 de diciembre de 1994 en Los Ángeles, California, dentro de una familia profundamente ligada al mundo artístico. Es hijo de la actriz y directora Polly Draper y del pianista de jazz Michael Wolff, influencia que marcó desde muy temprano su interés por la actuación y la música.

La fama llegó cuando apenas era un niño gracias a la serie de Nickelodeon "The Naked Brothers Band" (2007-2009), proyecto que protagonizó junto a su hermano menor, Alex Wolff. La producción se convirtió en un fenómeno juvenil y posicionó a Nat como uno de los rostros más populares entre las audiencias adolescentes de la época.

Con el paso de los años, Nat Wolff logró dejar atrás la etiqueta de estrella infantil y consolidarse en Hollywood con papeles en exitosas adaptaciones literarias. Uno de los más recordados fue el de Isaac en "Bajo la misma estrella" (2014), cinta basada en la novela de John Green, actuación que le valió dos premios Teen Choice Awards.

Foto: Chris DELMAS / AFP.

Un año después protagonizó "Ciudades de papel" (2015), donde interpretó a Quentin junto a la modelo y actriz Cara Delevingne, reafirmando su lugar dentro del cine juvenil romántico.

Su carrera también lo llevó a proyectos más oscuros y arriesgados, como la adaptación de Netflix de "Death Note" (2017), donde dio vida a Light Turner. Además, ha participado en películas como "El becario" y en series como "The Stand" (2020) y "El consultor" (2023).

Pero la actuación no es su única faceta. La música ha sido una constante en su vida. Tras el final de "The Naked Brothers Band", Nat continuó trabajando junto a su hermano en el dúo Nat & Alex Wolff, con el que ha lanzado discos como "Black Sheep" (2011) y "Table For Two" (2023).

Antes de su romance con Billie Eilish, el actor fue relacionado sentimentalmente con figuras como Margaret Qualley, Bella Thorne y Ashley Benson, aunque ahora su nombre vuelve a ocupar titulares por su cercanía con la intérprete de "Bad Guy".

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