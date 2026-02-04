Más Información

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

La tribu nativa americana Tongva, originaria de Los Ángeles, dijo estar agradecida por el mensaje que la cantante Billie Eilish dio en su discurso de aceptación en los premios Grammy en el que aseguró que “nadie es ilegal en tierra robada”, según informó el Daily Mail.

Eilish ganó este domingo el Grammy a mejor canción del año por "WILDFLOWER" y aprovechó el momento para criticar al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE. Es lo único que quiero decir", dijo Eilish.

"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", añadió la cantante californiana.

El mensaje de Eilish desató una lluvia de aplausos en la ceremonia pero también críticas desde el lado conservador, como el de Eric Daugherty, reportero de Florida’s Voice, que acusó a la artista de tener una mansión de 3 millones de dólares ubicada en "tierras ancestrales", que una vez pertenecieron a la tribu Tongva, que habita en la cuenca de Los Ángeles.

Al respecto, un portavoz de la tribu Tongva dijo al Daily Mail que la artista no se puso en contacto con la tribu ni antes ni después de hacer sus declaraciones, pero agradeció que le diera luz a esta problemática.

“Valoramos que las figuras públicas den visibilidad a la verdadera historia de este país", dijo el portavoz que no fue identificado.

Explicó que la tribu se puso en contacto con Eilish para expresarle su agradecimiento y solicitarle que "en futuras conversaciones” se haga referencia explícita a la tribu para que el público comprenda que la cuenca de Los Ángeles sigue siendo territorio de los Gabrieleno Tongva.

La frase 'Nadie es ilegal en tierra robada' ha sido usada por varios colectivos como CHNGE que defienden a los inmigrantes.

La artista no se ha referido sobre el mensaje de la tribu hasta el momento.

