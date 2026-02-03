Más Información

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

se sumó a la ya larga lista de artistas que han expresado su rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos y a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ().

En los últimos días, figuras del cine, la música y la televisión se han expresado en contra de las deportaciones y redadas violentas en contra de los migrantes ilegales, y ahora la cantante neozelandesa es una de ellas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Royals" compartió una imagen en la que mostró su mano con la frase “ICE out” (“Fuera ICE”), un mensaje directo contra la agencia estadounidense.

Además del gesto simbólico, la artista anunció que tomó acciones concretas; y es que, donará parte de sus ganancias a la defensa de las comunidades migrantes.

“Estoy donando lo recaudado por la venta de mercancía en Minneapolis (204 mil dólares) al Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota y a la Red de Defensa de Inmigrantes", escribió junto a la imagen.

Con esta imagen, Lorde expresó su rechazo al ICE. Foto: Redes sociales.
Con esta imagen, Lorde expresó su rechazo al ICE. Foto: Redes sociales.

Estas organizaciones están enfocadas en la defensa legal y social de personas migrantes que enfrentan procesos de detención o deportación en Estados Unidos.

Entre los artistas que se han pronunciado en contra del gobierno de Donald Trump se encuentra Mark Ruffalo, Justin Bieber, Lady Gaga, Jimmy Kimmel y, más recientemente, Billie Eilish y Bad Bunny.

