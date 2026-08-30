Nación | 30-08-26 | 20:30 |

El senador de Morena descalificó el proceso de elección decomo nuevo presidente del Senado, decisión que consideró como un “yerro mayúsculo”.

El polémico legislador se ausentó de la reunión plenaria de su grupo parlamentario en la que el mexiquense será ungido, pero mandó un escrito en el que lamentó el perfil elegido.

“Se decide una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia. Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable. (…) Estoy seguro que una presidencia de connivencia con la derecha fortalecerá la ofensiva insidiosa en contra de la 4T”, advirtió.

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Fernández Noroña, quien apenas hace un año dejó la presidencia del Senado, pero pretendía volver a ocupar el cargo, aseguró que la elección de Higinio Martínez no fue a través de un proceso libre y mucho menos de consenso o unanimidad.

Fernández Noroña cuestionó que, bajo el argumento de construir acuerdos, puedan diluirse decisiones políticas cuya responsabilidad termine perdiéndose entre los distintos actores involucrados.

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En su escrito, denominado “Consenso”, el expresidente del Senado insinuó que la elección de Higinio Martínez se definió fuera de la cámara baja, “extramuros”.

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