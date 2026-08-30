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La organización Artículo 19 condenó el asesinato del fotógrafo y creador de contenido, Ricardo Zúñiga, ocurrido ayer 29 de agosto, en Santa Cruz Apotitlán, en el municipio de Tehuitzingo, en Puebla.
A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con información publicada, fue atacado con arma de fuego en el interior de un negocio de su propiedad por sujetos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta.
Detalló que, según información compartida a Artículo 19, Ricardo había denunciado en mayo amenazas en su contra tras las publicación de unas fotografías.
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Precisó que, de acuerdo con sus redes sociales, fue advertido “que no se metiera en la política”, haciendo mención que debía dejar de criticar a la actual administración local.
Ante ello, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación la labor informativa que realizaba Ricardo, así como su denuncia realizada en redes sociales.
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Asimismo, llamó al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de su familia.
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