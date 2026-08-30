El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que ese partido volverá a gobernar México, porque es sabido que con gobiernos priistas a la gente le va muy bien.

Al tomar protesta a los “defensores de Chihuahua”, anunció que en esa entidad el tricolor construirá “un gran acuerdo, una gran coalición, amplia, fuerte y robusta con los partidos políticos, sí, pero una gran coalición con la ciudadanía”, para evitar que Morena llegue al estado a quitarles la paz y la tranquilidad a las familias.

Expuso que se tienen que construir consensos, acuerdos, alianzas, coaliciones, “porque necesitamos llegar muy potentes a la competencia electoral. No podemos permitir que estos cínicos y corruptos de Morena le vengan a quitar la paz y la tranquilidad a las familias de Chihuahua”.

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“Cuando Morena llega al gobierno, llega a destruir; llega el crimen organizado”, indicó.

En su mensaje ante el priismo de Chihuahua, señaló que los “cínicos y corruptos” de Morena están desesperados, y por eso lanzan amenazas, calumnian, mienten y difaman. “Están desesperados porque ya se dio cuenta la gente que están destruyendo este país”, aseguró.

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Aseguró que “la gente ya se hartó de Morena, porque son una bola de corruptos. Pactaron con los cárteles del crimen organizado y les quitaron la paz y la armonía a muchos estados”.

Subrayó que “en el 70 por ciento del territorio nacional no se puede transitar con tranquilidad y la gente está harta, porque les cobran por todo. Les extorsionan por todo, y esto es gracias a Morena”.

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“Desde Chihuahua le decimos a todo México. Vamos a ganar en el 2027. Vamos a reafirmar los triunfos del partido. Vamos a trabajar para que la gente esté mejor. Desde Chihuahua, les decimos: Vamos a sacar a Morena del gobierno”.

Alejandro Moreno recalcó que son más de mil 280 mujeres y hombres que van a salir a defender a Chihuahua, y a ellos les convocó a ir por todos los rincones del estado, para informar a la gente de lo que pasa en México con Morena y vean lo que ocurre en Sinaloa, donde en dos años se han registrado más de 3 mil homicidios, más de 4 mil desaparecidos, más de 113 niñas y niños asesinados y más de 10 mil negocios cerrados.

“Vean todo lo que lo que me han hecho estos cínicos y corruptos de Morena, y aquí estamos, firmes y de pie. Y desde aquí les decimos: No les tenemos miedo y los vamos a enfrentar. Porque vamos a regresar. Vamos a ganar, y vamos a volver a gobernar, porque la gente sabe que cuando el PRI está en el gobierno, a la gente le va muy bien”, concluyó.

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