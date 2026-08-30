Higinio Martínez Miranda, nuevo presidente del Senado, reconoció que su principal reto será mantener el orden en el pleno ante un escenario político que podría elevar la confrontación, particularmente por el regreso del senador Enrique Inzunza Cázares, que podría será blanco de los señalamientos de la oposición.

En conferencia de prensa, Martínez descartó contar con una estrategia especial para contener a los grupos parlamentarios, pero recalcó que el reglamento será su principal herramienta para preservar el orden.

“No tengo un plan para atender los posicionamientos; la estrategia que apliquen los grupos parlamentarios sobre este tema o sobre otro tema. Lo que tengo es un reglamento”, sostuvo.

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El próximo presidente del Senado señaló que respetará el derecho de todos los legisladores a expresarse libremente, incluso cuando sus intervenciones eleven el tono del debate.

Sobre los senadores que suelen protagonizar confrontaciones, dijo que no pretende modificar sus estilos, aunque buscará mediante el diálogo mejorar las formas de discusión y garantizar el respeto a los tiempos parlamentarios.

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Higinio Martínez reconoció que ante escenarios de alta tensión tendrá que encontrar mecanismos para evitar que las discusiones deriven en desorden. “Algo tendré que hacer” para que el debate se mantenga dentro de los cauces institucionales, afirmó.

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Dijo que su presidencia será conciliadora, pero no “blandita”, sino apegada al reglamento.

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“Tengo años en esto y no se puede confundir la idea de conciliar y dialogar, porque eso lo vamos a seguir haciendo aquí y fuera del Senado, eso se hace, es hacer política. Entonces eso siempre lo he hecho, ha dado resultados y yo creo que debe dar resultados también aquí en el Senado”, afirmó.

Aclaró que antes que conciliador es una persona “de lealtades”. Recordó que trabaja con la presidenta Sheinbaum desde hace muchos años.

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“Estoy en un proyecto que encabeza Morena, soy leal a la presidenta de este país, soy leal a mi partido y soy leal a la coordinación de la bancada, que es quien dirige la estrategia política legislativa, lo que me permite poder representar perfectamente a todo el Senado en cuanto a su derecho a expresarse”, apuntó.

Por otra parte, se pronunció a favor de transparentar el mecanismo que se ha utilizado para pagar la dieta al senador Enrique Inzunza pese al congelamiento de sus cuentas. Martínez Miranda dijo desconocer el procedimiento utilizado, pero consideró que cualquier pago realizado por el Senado debe poder explicarse públicamente.

Recordó que Inzunza continúa siendo senador y no ha solicitado licencia, por lo que tiene derecho a recibir su salario íntegro, aunque deberá aclararse bajo qué mecanismo se efectúan los pagos.

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