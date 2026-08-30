Sin despeinarse, el todopoderoso Toluca le pasó por encima (4-0) a un moribundo FC Juárez.

Los Diablos Rojos no tuvieron piedad y se aprovecharon de las carencias defensivas de los Bravos para demostrar de qué están hechos.

Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado, pero el equipo fronterizo se salvó de una nueva y escandalosa goleada.

Un fuera de juego y la falta de contundencia de Jorge Díaz Price no permitieron que el conjunto choricero consiguiera más anotaciones.

Helinho (9'), Jesús Murillo (33'), con un gol en contra, Oswaldo Virgen (72') y Federico Viñas (79') fueron los que provocaron la fiesta en el estadio Nemesio Diez, ese que es una auténtica fortaleza.

Desde los primeros minutos del partido, los locales dejaron en claro que su propuesta sería irse al ataque y no prestarle el balón en ningún momento a los visitantes. La victoria no era negociable.

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De nueva cuenta, Antonio Mohamed se vio obligado a hacer cambios en su 11 inicial, pensando en que a media semana jugará las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Sin embargo, el futbol que despliega su Toluca sobresale con titulares y/o suplentes. Es un equipo que juega por nota y que cada vez va recuperando su contundencia.

Cuando fue necesario, los Diablos Rojos pegaron y dejaron en la lona a los Bravos; cuando no lo fue, quitaron el pie del acelerador y supieron llevar el ritmo en la recta final. Eso sí, trataron de nunca ceder el esférico.

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La escuadra fronteriza apenas generó peligro en la portería de Hugo González, quien no tuvo que emplearse a fondo para evitar el descuento.

Prácticamente, el Toluca no tuvo rival y no desaprovechó la oportunidad de llenarle la canasta al FC Juárez.

Sin demasiados reflectores, el equipo del Turco Mohamed es sublíder del Apertura 2026 y cuenta con la mejor ofensiva (+12), empatado con el América y en espera del marcador del Monterrey, y la segunda mejor defensiva (-4).

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Mucho cuidado con estos Diablos Rojos que pelearán que tienen con qué pelear por ambos torneos.