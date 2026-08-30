La presencia de insectos en el entorno doméstico genera constante preocupación entre la población urbana, especialmente cuando se registran avistamientos de especímenes capaces de elevarse por el aire. Durante las temporadas de calor e intensas precipitaciones en la Ciudad de México, la aparición de cucarachas dentro de cocinas y baños aumentan de manera considerable.

Este fenómeno responde a las condiciones de humedad acumulada en el alcantarillado público y en las tuberías de drenaje, entornos que impulsan a estos artrópodos a buscar refugio, alimento y sombra dentro de las viviendas.

Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.

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Clasificación de las especies y vías de acceso al hogar

De acuerdo con manuales entomológicos y guías de saneamiento de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, no todas las cucarachas poseen la misma habilidad para desplazarse por el aire. La capacidad de realizar vuelos cortos se activa principalmente en ambientes cálidos y húmedos como mecanismo de escape o búsqueda de alimento:

Periplaneta americana (Cucaracha americana): Mide hasta 4 centímetros , presenta un color rojizo característico y cuenta con alas desarrolladas que le permiten volar, proviniendo habitualmente de desagües y redes de alcantarillado.

Mide hasta , presenta un color rojizo característico y cuenta con alas desarrolladas que le permiten volar, proviniendo habitualmente de desagües y redes de alcantarillado. Blatta orientalis (Cucaracha negra): Posee un aspecto oscuro y brillante; aunque dispone de alas, carece de la habilidad de volar y habita preferentemente en sótanos o zonas húmedas.

Posee un aspecto y brillante; aunque dispone de alas, carece de la habilidad de volar y habita preferentemente en sótanos o zonas húmedas. Blattella germanica (Cucaracha germánica): Representa la especie más pequeña (alrededor de 1.5 centímetros); es rápida, se esconde con facilidad y, aunque tiene alas, rara vez las utiliza para elevarse.

Representa la especie más (alrededor de 1.5 centímetros); es rápida, se esconde con y, aunque tiene alas, rara vez las utiliza para elevarse. Vías de ingreso frecuentes: Los insectos acceden a las estructuras residenciales mediante grietas en muros, ventanas sin mosquiteros, rejillas de ventilación descubiertas o empaques de cartón contaminados.

Guía de prevención y remedios caseros para su eliminación sin químicos

Según recomendaciones del sitio especializado en higiene doméstica e información sobre el hogar DDS Plagas, la aplicación de medidas preventivas y soluciones físicas resulta fundamental para evitar la proliferación de colonias en los espacios habitables:

Sellado de accesos e infraestructuras: Reparación de grietas en muros, colocación de mosquiteros en ventanas y cobertura de coladeras o rejillas de drenaje.

Reparación de grietas en muros, colocación de mosquiteros en ventanas y cobertura de coladeras o rejillas de drenaje. Control de residuos y humedad: Eliminación constante de migajas en barras de cocina, almacenamiento de basura en contenedores herméticos y ventilación continua en baños.

constante de migajas en barras de cocina, almacenamiento de basura en herméticos y ventilación continua en baños. Trampas de captura y barreras físicas: Instalación de bandas adhesivas cerca de electrodomésticos para monitorear el nivel de presencia sin recurrir a pesticidas sintéticos.

Instalación de adhesivas cerca de electrodomésticos para monitorear el nivel de presencia sin recurrir a sintéticos. Soluciones de limpieza natural: Limpieza de pisos y superficies con soluciones diluidas de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, remedios de uso común en el hogar que ayudan a neutralizar los rastros químicos que dejan estos insectos.

Limpieza de pisos y superficies con soluciones diluidas de blanco y de sodio, remedios de uso común en el hogar que ayudan a neutralizar los rastros químicos que dejan estos insectos. Intervención especializada: Ante el avistamiento de ejemplares durante el horario diurno, las guías de manejo ambiental recomiendan solicitar la inspección de servicios profesionales de desinsectación.

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