El cantante chino Yu Yuhan se convirtió en tendencia después de protagonizar un altercado con un grupo de mujeres que lo esperaba en un estacionamiento.

De acuerdo con un video que fue difundido en redes, todo comenzó cuando un grupo de mujeres se reunió en un estacionamiento para esperar la salida de Yu. El cantante se encontraba dentro de una camioneta cuando las jóvenes se acercaron al vehículo y, según lo que se observa en las imágenes, bloquearon su paso mientras levantaban sus teléfonos para grabarlo.

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Ante ello, Yu salió de la camioneta y, visiblemente molesto, tiró al suelo el teléfono de una de las fans. Posteriormente se acercó al grupo y aparentemente golpeó a una de las mujeres antes de regresar al vehículo.

Chinese idol Yu Yuhan, 20, was seen losing his cool and lashing out at fans after his vehicle was allegedly followed and surrounded. He’d reacted angrily after one of them reportedly tried to pull the car door open.



Credit: CNA pic.twitter.com/m1alxH4ZyU — Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) August 28, 2026

Asimismo, en la grabación se observa como mientras la discusión continuaba, una persona que formaba parte su equipo también descendió de la camioneta para intentar controlar la situación.

Según medios locales, las mujeres que rodeaban el automóvil serían fans obsesivas que presuntamente habían estado siguiendo al cantante. Incluso se señala que algunas habrían intentado abrir la puerta del vehículo mientras lo grababan.

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Fans piden a TF Entertainment medidas de seguridad para el cantante

Tras la difusión del videoclip, seguidores pidieron que la empresa, TF Entertainment, agencia relacionada con el cantante, refuerce las medidas de seguridad alrededor de Yuhan para evitar nuevos episodios de acoso.

Incluso solicitaron que se tomen medidas legales contra las personas que, según la versión difundida, habrían seguido al artista e intentado ingresar a su vehículo, pues según algunos de ellos, esta no sería la primera ocasión en que Yu Yuhan habría sido acosado por fans.

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