A los seguidores de "La casa de los famosos México" o, al menos, a una gran mayoría, comienza a molestar las expresiones negativas de Aldo Rendón en contra de Mariana Ochoa, para el público, la forma peyorativa en que el stylist se dirige a la exOV7, no tiene ningún tipo de justificación, por lo que le piden a Rosa María Noguerón y, a la producción, que hagan algo al respecto.

Desde que Mariana y Aldo se reunieron en el reality show de Televisa, luego de años que, el fashionista y, experto en vestir a artistas, fuera contratado para asesorar a los OV7 y, se llevara un mal sabor de boca de la cantante, las rencillas no han acabado.

Y, es que, aunque Mariana, consciente de la animadversión que causa en su competidor, tras su salida de la casa y su, posterior, reingreso, ha tratado de sobrellevar la situación y empatizar con su compañero.

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Sin embargo, desde que la cantante volvió a sumarse al reality, Aldo ha exhortado, a su grupo más cernano, dentro de la competencia, a alejarse de la artista, de la que no se expresa de la forma más positiva.

En las últimas horas, antes de que se lleve a cabo la quinta gala de eliminación, ha circulado un video en que, Rendón, no sólo habla de la incompatibilidad que le inspira su compañera, sino que la señala por su apariencia y su arreglo personal.

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"Una loca, con el pelo güero mal pintado, el más feo que he visto en mi vida y, con extensiones horrendas, que cree que es Mariah Carey, la pendej*..., con el peor gusto para vestirse, que se arregla peor que una mamá en unos XV años, en Toluca, en un salón de fiesta que deben, se pinta los ojos del mismo color que los vestidos, ya, por favor... sáquenla".

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Gema Garoa, Luis Chaparro y Memo Schutz fueron algunos que, a pesar de no replicar a sus dichos, se rieron de sus expresiones; mientras tanto, en redes sociales, los usuarios solicitan a la producción del programa hacer hago al respecto, ya que, el odio que Rendón proyecta a la cantante les parece, en este punto, dañino y fuera de contexto.

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"Habla como si el fuera David Bisbal, que no mam*, ¿que no se ha visto en un espejo?, el señor está superacomplejado".

"Ya hay que sacar a Aldo, es demasiado su veneno".

"Yo no sé como Gema y Karina no se incomodan de escuchar que hablen de una mujer así, haste se ríen; yo escucho a alguien de mi círculo expresarse así y no le vuelvo a hablar".

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"Húndete más y más".

"La verdad es que sí creo que no es normal, literal, Mariana no le ha hecho nada".

"¿Puede entender Aldo que habla de la mamá de unos niños?, él también tiene mamá".

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"¿Qué le dolerá Aldo, que ve reflejado en Mariana?, nunca podrá con ella".

"Pónganle un alto, Rosa María Noguerón y producción, el odio que le tiene no es normal".

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