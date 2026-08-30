Todo está listo para que el Toluca y el FC Juárez disputen el primer partido de la jornada dominical del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos le hacen los honores a los Bravos en el estadio Nemesio Diez con el objetivo de sumar una nueva victoria para seguir luchando por los primeros lugares de la tabla del Apertura 2026.

El equipo de Antonio Mohamed buscará obtener su cuarto triunfo en el torneo de la Liga MX para recuperar el subliderato.

De momento, el conjunto choricero cuenta con 10 puntos, producto de tres victorias (Chivas, Necaxa y Querétaro) y un empate (Atlante).

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Por la tanto, si los mexiquenses consiguen sumar de a tres en casa, superarían al Tijuana por la diferencia de goles (+4), esperando el marcador ante los fronterizos.

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En total, el Toluca acumula cuatro partidos consecutivos sin perder, contando la Liga MX y la Leagues Cup 2026, donde ya está instalado en las semifinales.

Por tal motivo, para el Turco y sus dirigidos es importante ganar para seguir sumando confianza para encarar los dos certamenes de la mejor manera.

Por su parte, el FC Juárez atraviesa por un terrible momento, ya que tiene cinco derrotas en las primeras cinco jornadas del Apertura 2026.

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Los Bravos ni siquiera han sido capaces de obtener un solo punto, por lo que situación es preocupante.

Perdieron con el Puebla, las Chivas, los Pumas el Monterrey, y el América.

Además de encontrarse en el fondo de la clasificación, cuentan con la peor ofensiva al sólo poder anotar tres goles y la peor defensiva al recibir 15.

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Por tal motivo, necesitan de manera urgente darle vuelta a la página, pero visitar a los Diablos Rojos no será una tarea nada sencilla.

Cabe resaltar que el partido entre el Toluca y el FC Juárez será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de la plataforma de streaming, ViX Premium.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Toluca vs FC Juárez