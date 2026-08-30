Comerciantes mazahuas de la Alameda Central bloquearon otra vez la circulación vial en la avenida Juárez, ya que están en contra de los lineamientos de reordenamiento del parque.

Ayer y el fin de semana pasado también realizaron protestas sobre esta avenida, donde colocaron carritos de comida y puestos ambulantes.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

En esta ocasión, colocaron una lona azul que cruza de banqueta a banqueta a la altura del Barrio Chino, y debajo instalaron un par de casas de campaña con carteles donde se puede leer “Queremos trabajar”, “Reprimen al que vende y protegen al que roba” y “Clara, pedimos resultados, no a la persecución no votamos por ti para esto”.

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No se han instado mesas o rejas con mercancía, ni carritos de comida, por lo que la circulación solo se mantiene para transeúntes, motocicletas y personas con bicicleta.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL al interior de la Alameda se observó que se instalaron puestos ambulantes en la zona más cercana al Palacio de Bellas Artes, un promedio de 6 carritos de comida por cada fuente o pasillo.

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Sobre la calle de Ángela Peralta y la banqueta del parque, junto a Avenida Juárez, se colocaron los colectivos feministas con mantas sobre el suelo con mercancías y con carteles de protesta.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

También se mantiene la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); así como de personal de la Secretaría de Gobierno local (SecGob).

dmrr