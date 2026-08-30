Metrópoli | 30-08-26 | 18:42 |

Comerciantes mazahuas de la bloquearon otra vez la circulación vial en la avenida Juárez, ya que están en contra de los lineamientos de reordenamiento del parque.

Ayer y el fin de semana pasado también realizaron protestas sobre esta avenida, donde colocaron carritos de comida y puestos ambulantes.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

En esta ocasión, colocaron una lona azul que cruza de banqueta a banqueta a la altura del Barrio Chino, y debajo instalaron un par de casas de campaña con carteles donde se puede leer “Queremos trabajar”, “Reprimen al que vende y protegen al que roba” y “Clara, pedimos resultados, no a la persecución no votamos por ti para esto”.

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No se han instado mesas o rejas con mercancía, ni carritos de comida, por lo que la circulación solo se mantiene para transeúntes, motocicletas y personas con bicicleta.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Durante un recorrido realizado por al interior de la Alameda se observó que se instalaron puestos ambulantes en la zona más cercana al , un promedio de 6 carritos de comida por cada fuente o pasillo.

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Sobre la calle de Ángela Peralta y la banqueta del parque, junto a Avenida Juárez, se colocaron los colectivos feministas con mantas sobre el suelo con mercancías y con carteles de protesta.

Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

También se mantiene la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (); así como de personal de la Secretaría de Gobierno local (SecGob).

dmrr

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