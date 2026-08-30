La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este domingo en la Ciudad de México, se mantendrá el cielo despejado durante la mañana con máximas cálidas a calurosas después de mediodía.

Por la tarde habrá incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias con chubascos, algunos de intensidad fuerte, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C) y descenderá por la noche hasta los 18°C. Para las 06:00 horas del lunes se registrará 14 °C, por lo que habrá amanecer fresco.

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Soplarán vientos de componente este de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 40 km/h.

El monitoreo del Popocatépetl no reporta emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de expulsión, se prevé que la pluma se dirigiría hacia el oeste-noreste, con riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

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Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

mahc/LL