Los fondistas peruanos no son ajenos en la historia del Maratón de la Ciudad de México, menos aún los hermanos Pacheco Mendoza. La presea dorada de Cristhian, tres veces olímpico, llegó doce años después del bicampeonato que Raúl Manuel, su hermano mayor, conquistó en la carrera mexicana de larga distancia.

En representación de Latinoamérica, el campeón Cristhian Pacheco completó el trazado de los 42.195 kilómetros en un tiempo de dos horas, diez minutos y tres segundos. Mientras que, en la categoría élite femenil, Etiopía reafirmó su fortaleza con el primer lugar de Alemtsehay Asefa al parar el cronómetro en dos horas, veintinueve minutos y treinta segundos.

Los ganadores absolutos se llevaron a su bolsa un premio de 50 mil dólares, además de un reloj inteligente de la marca Garmin.

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