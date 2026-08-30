Si estás buscando una pantalla nueva para renovar tu sala, recámara o espacio de entretenimiento sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. Se trata de la Hisense A4S de 43 pulgadas, un Smart TV que destaca por ofrecer resolución Full HD, funciones inteligentes y tecnologías de audio por un precio que se mantiene por debajo de los $5,000.00.

De acuerdo con el precio consultado, este modelo puede encontrarse alrededor de $4,199.00, aunque el costo y la disponibilidad pueden cambiar en Amazon México.

¿Qué ofrece la Hisense A4S de 43 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta televisión es su pantalla de 43 pulgadas con resolución Full HD, una combinación que resulta adecuada para disfrutar películas, series, videos, televisión y contenido deportivo con una buena definición.

El modelo 43A4SV cuenta con tecnología LED y una frecuencia de actualización de 60 Hz. Además, incorpora el sistema operativo VIDAA, que permite acceder a diferentes aplicaciones y servicios de entretenimiento desde la propia televisión.

Su tamaño también resulta práctico para quienes no necesitan una pantalla enorme. Las 43 pulgadas pueden funcionar especialmente bien en una sala pequeña, recámara, departamento o incluso como segundo televisor en casa.

Audio diseñado para disfrutar películas y series

La experiencia no se queda únicamente en la imagen. La Hisense A4S incorpora Dolby Audio y DTS Virtual, tecnologías que buscan proporcionar un sonido más envolvente al momento de reproducir películas, series, música o eventos deportivos.

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También cuenta con opciones de conectividad para incorporar otros dispositivos al centro de entretenimiento. Entre ellas se encuentran Wi-Fi, Bluetooth, HDMI y USB, por lo que puedes conectar consolas, reproductores, memorias y otros accesorios compatibles.

Una Smart TV que busca ofrecer más por menos

Uno de los puntos fuertes de esta oferta es precisamente su relación entre tamaño, funciones y precio.

Además, la familia A4 de Hisense ya ha destacado anteriormente en México por ofrecer televisores económicos con funciones Smart TV. Modelos anteriores de la serie A4 han sido promocionados con Android TV, acceso a servicios de streaming y funciones orientadas al entretenimiento.

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Esto convierte a la A4S en una alternativa interesante para quienes quieren actualizar su televisión sin dar el salto de precio que suelen representar los modelos 4K de mayor tamaño o las gamas superiores.