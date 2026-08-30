WhatsApp es una vía de comunicación para millones de personas, pero tener la aplicación instalada no garantiza que funcionará para siempre. Hay que recordar que con cada actualización ciertos celulares dejan de ser compatibles.

Perder el acceso no sólo significa la incapacidad de enviar mensajes, sino que también corres el riesgo de perder conversaciones, fotografías, videos y documentos importantes.

Para que tomes precauciones, te decimos en qué dispositivos dejará de funcionar este septiembre.

¿Qué celulares pierden WhatsApp en septiembre 2026?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, a partir del 8 de septiembre requerirá Android 6.0 o una versión posterior para funcionar.

En ese sentido, los equipos que tengan Android 5.0 o anteriores dejarán de ser compatibles, por ejemplo:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG L70

LG L90

Mientras que en iPhone, a partir del 30 de septiembre, WhatsApp requerirá iOS 15.5 o una versión posterior para funcionar. Si tienes un dispositivo con versiones anteriores a estas, dejará de ser compatible.

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Comprueba qué sistema operativo tiene tu celular y actualízalo para no perder WhatsApp. Foto: Unsplash

Antes de pensar en cambiar tu celular, revisa qué versión de iOS y Android tiene. Y si hay actualizaciones disponibles, ejecútalas para seguir enviando stickers, notas y audios a tus contactos.

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¿Cómo saber qué sistema operativo tiene tu celular?

En Android

Busca el ícono de Ajustes o Configuración.

Desliza entre las opciones hasta encontrar "Acerca del teléfono" o "Información del teléfono".

Localiza el apartado "Versión de Android" y revisa el número que aparece. Este dato es clave para saber si tu celular seguirá siendo compatible.

Si tienes Android 6.0 o una versión posterior, tu sistema cumple con el requisito mínimo anunciado por WhatsApp. De lo contrario, ejecuta las actualizaciones pendientes.

En iPhone

Busca el ícono de "Configuración" en tu iPhone y entra al menú.

Desliza entre las opciones y selecciona "General", donde encontrarás información relacionada con el sistema del dispositivo.

Presiona "Información".

Localiza "Versión de iOS". Junto a esta opción aparecerá el número del sistema operativo.

Si tienes una versión anterior, ve a "Configuración General" y oprime "Actualización de software" en caso de que haya actualizaciones pendientes.

Antes de que llegue septiembre, el sistema operativo de tu celular. Foto: Unsplash

Una revisión rápida a tu celular puede darte tiempo suficiente para actualizarlo, respaldar tus chats de WhatsApp o prepararte para un cambio de equipo, antes de que lleguen estas fechas clave de septiembre.

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