La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este domingo 30 de agosto fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en el municipio de Escuinapa.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la víctima podría corresponder al subdirector de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Sin embargo, la SSP aclaró que la identidad de la persona aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que corresponderá a la autoridad competente realizar las diligencias correspondientes para establecerla.

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Tras el hallazgo, se reforzó la seguridad en el municipio mediante la presencia y coordinación de las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional, conformado por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las fuerzas de seguridad mantienen recorridos preventivos y presencia operativa en distintos sectores de Escuinapa, como parte de las acciones implementadas luego del reporte.

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Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la persona localizada sin vida.

LL