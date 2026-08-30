¡El segundo semestre de la verificación vehicular continúa! Durante septiembre, cierto automovilistas de la Ciudad de México y del Estado de México deben realizar el procedimiento para circular por la vía pública.

Al tratarse de un trámite obligatorio, es importante que revises si te corresponde acudir al verificentro este mes, lo que también te evita multas. En Autopistas te damos los detalles.

¿Qué autos deben verificar en septiembre 2026?

CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la verificación vehicular tiene por objetivo reducir las emisiones contaminantes de los autos, y se realiza conforme el engomado y terminación de placa.

Para obtener la constancia y calcomanía, se realizan diferentes pruebas físicas y mecánicas. Así que antes de ir, revisa que todos los sistemas funcionen correctamente.

Este mes, los automóviles que necesitan verificar son:

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

El costo es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente más IVA, es decir $765.44; mientras que para foráneos voluntarios es de $630.

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Y la constancia tipo “Exento” para vehículos matriculados en la capital no tiene costo.

Calendario del segundo semestre de verificación vehicular en CDMX. Foto: Sedema

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Edomex

En Edomex, el calendario de verificación vehicular coincide con el de CDMX, sólo que aquí se establece una fecha límite. Este mes les corresponde a:

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Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. La fecha límite es 30 de septiembre.

Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. La fecha límite es 31 de octubre.

Aquí, el costo depende del Holograma:

Holograma 00: $1,197

Holograma 0: $610

Holograma 1 y 2: $469

Exento voluntario: $630

Exento y D: gratis

Calendario del segundo semestre de verificación vehicular en Edomex. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

¿Qué sucede si no pasas la verificación vehicular?

Cuando un auto no pasa la verificación vehicular, recibe un “rechazo técnico” y puede ocurrir por motivos como:

Exceso de emisiones contaminantes

Problemas del motor

Emisión de humo

Adeudos pendientes

¿Qué sucede en tales casos? Si el vehículo no pasa la segunda prueba, es necesario solicitar una constancia técnica de no aprobación, que detalle los motivos del rechazo.

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La segunda verificación es gratis, siempre y cuando se realice dentro de 30 días hábiles. Por lo que conviene aprovechar ese tiempo para reparar la falla física o mecánica que ocasionó el rechazo.

Mientras que el tercer intento ya tiene costo extra.

Con los anteriores datos, ya estás listo para agendar tu cita en el verificentro más cercano, reunir tus documentos y acudir puntual.

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