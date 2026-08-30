Emma Coronel reveló el pasado viernes 28 de agosto que TikTok suspendió su cuenta, donde solía publicar contenido y realizar transmisiones en vivo. La modelo aseguró que la plataforma no le informó el motivo por el que tomó esta medida.

Desde una cuenta alterna que creó en la aplicación china, Coronel compartió un video para expresar su molestia y cuestionar el bloqueo.

“Ando molesta porque TikTok, sin ninguna razón, me bloqueó mi cuenta y no me ha dado ninguna explicación. Por qué, qué pasó o qué hice”, dijo.

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La esposa de “El Chapo” Guzmán aseguró que siempre procura cumplir con las reglas de la plataforma para no infringir sus normas, pero, según relató, eso no evitó que su cuenta fuera bloqueada.

Sin embargo, agradeció a sus seguidores por el apoyo y adelantó que continuará activa mediante su cuenta alterna.

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“Aquí vamos a andar. Gracias por el apoyo”, agregó.

¿Qué dijo Emma Coronel sobre el bloqueo de TikTok?

Durante una transmisión en vivo del creador de contenido Cañita, Coronel volvió a hablar sobre la suspensión de su cuenta y explicó que ya se puso en contacto con el equipo de soporte de TikTok.

“No me pusieron el por qué y escribimos emails a soporte para explicar todo lo que me pasó, y estoy esperando la respuesta para saber qué hacer”, explicó.

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Ante la situación, Cañita le recomendó contratar a un mánager especializado en TikTok o utilizar una herramienta de protección para cuentas que tienen un alto volumen de interacción.

“Yo tengo personas que me odian. Que su único hobbie es reportarme la cuenta [...] ahorita no pueden hacerme nada porque justamente ahorita yo tengo Live Pro, el cual te protege mucho”, mencionó.

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Aunado a ello, le explicó que los influencers que participan en varias batallas de TikTok pueden necesitar Live Pro, especialmente aquellos que reciben regalos virtuales de alto valor durante sus transmisiones.

Entre estos regalos mencionó los “leones y universos”, considerados de los más caros y codiciados que los usuarios pueden enviar durante un live.

De acuerdo con la explicación del creador, este tipo de actividad puede hacer que TikTok la considere como una persona sospechosa y, al mismo tiempo, provocar que la reporten constantemente.

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