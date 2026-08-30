La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó riesgos para la aprobación de iniciativas por la salida del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena.

En entrevista al término de su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena, la funcionaria aseguró que no hay riesgo de que el partido en el poder pierda la mayoría.

Cuestionada por los reporteros sobre la posibilidad de que Morena no tenga los votos suficientes para sacar adelante su agenda legislativa, Rosa Icela Rodríguez respondió varias veces que los senadores del bloque oficialista “tienen la mayoría”.

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Por otra parte, la titular de la Segob anunció que en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia este martes, no habrá iniciativa preferente de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin dar detalles, la funcionaria informó que “vienen muchas iniciativas” en este nuevo periodo.

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Dijo que en su reunión con los legisladores de Morena vio “unidad y mucho compromiso” y negó que haya ido al Senado a darles instrucciones, sino a hacerles un reconocimiento por su trabajo.

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