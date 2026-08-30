Armando "Hormiga" González vivió este domingo un momento especial en su carrera al realizar su debut oficial con el Olympiacos. El delantero mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 68, cuando su equipo mantenía la ventaja mínima de (1-0) sobre el Asteras Tripolis FC, recibiendo así la confianza del cuerpo técnico para participar en un encuentro clave de la Superliga de Grecia.

Con poco más de 20 minutos por delante, el exjugador de Chivas mostró personalidad en cada intervención y buscó integrarse de inmediato al funcionamiento ofensivo del Olympiacos. Atento a las indicaciones del técnico español José Luis Mendilibar, Armando "Hormiga" González se mantuvo en constante movimiento por la banda izquierda, ofreciendo opciones de pase y presionando la salida del rival cada vez que tuvo oportunidad.

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Durante su tiempo en la cancha, el atacante mexicano no dudó en pedir el balón y participar en cada avance de su equipo. Su velocidad y movilidad obligaron al Asteras Tripolis FC a extremar precauciones en defensa, donde fue vigilado de cerca por su compatriota Jordan Silva, exfutbolista del Toluca.

González estuvo cerca de coronar su debut con una anotación al quedar de frente al arco y estrellar un disparo en el travesaño, una acción que arrancó la reacción de los aficionados presentes. Más adelante también buscó hacerse presente por la vía aérea, aunque la jugada fue invalidada antes de que pudiera conectar el remate.

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