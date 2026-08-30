Oslo. El funeral por el rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años de edad, se celebrará el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo, en una ceremonia oficiada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, tras la que recibirá sepultura en la fortaleza de Akershus.

Según informó este domingo la Casa Real, la ceremonia comenzará a las 13:00 horas (11.00 GMT) en la catedral de Oslo, el mismo lugar donde también tuvo lugar en enero de 1991 el funeral del rey Olav, padre de Harald, recordó la agencia NTB.

El día del sepelio comenzará con una ceremonia privada en la capilla del Palacio Real para los familiares más cercanos.

Lee también Muere el rey de Noruega, Harald V, a los 89 años; reportan que tenía una infección en la sangre

A continuación, se abrirá el portal principal del castillo y desde la fortaleza de Akershus resonará una salva fúnebre de 21 disparos.

Después, el féretro del rey será trasladado en una gran procesión desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo, en la que participarán familiares, personalidades de la vida pública noruega y numerosos invitados, tanto nacionales como extranjeros.

[Publicidad]

Tras la ceremonia en la catedral, tendrá lugar otra procesión, mucho más reducida, que acompañará el féretro hasta la capilla de la fortaleza de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada, destinada principalmente a la familia, a las casas reales europeas y a unos pocos representantes de las instituciones oficiales noruegas.

Lee también ¿Quién es Haakon VIII y por qué llega al trono en el peor momento de la monarquía noruega?; hereda la Corona tras muerte de Harald V

La cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el último lugar de descanso de Harald.

[Publicidad]

Tras la ceremonia en la iglesia del castillo, en la que se dará sepultura al rey Harald, se disparará un doble saludo real desde la fortaleza de Akershus.

Tras el sepelio, una comitiva de coches con la familia real y el resto de invitados regresará al Palacio Real, desde cuyo balcón el nuevo rey, Haakon VIII, y su familia saludarán al pueblo.

Lee también Rey Haakon VIII da primer discurso en memoria de su difunto padre; en medio del duelo, Noruega abre nueva era tras muerte de Harald V

[Publicidad]

A continuación tendrá lugar una recepción para los representantes del Gobierno noruego, los invitados extranjeros, los familiares y demás invitados al funeral.

Entre tanto, a partir del próximo martes, los ciudadanos podrán ver el féretro del rey Harald en la capilla del Palacio Real, a donde será trasladado el lunes a las 16:00 horas (14:00 GMT) desde el Salón Rojo, donde había sido instalado el pasado viernes por la tarde, según informó este domingo la Casa Real.

Harald V murió el viernes a primera hora de la mañana en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

[Publicidad]

Lee también Rey Harald V de Noruega, un enamorado del deporte; fue tres veces olímpico en vela y abanderado en Tokio 1964

Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real pasadas las 19:00 hora local (17:00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss