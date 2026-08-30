Este martes 1 de septiembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, entregará al Congreso de la Ciudad de México el segundo Informe de Gobierno de la mandataria capitalina, Clara Brugada.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, detalló que la entrega del informe podría ser al filo de las 10:00 horas, tras la instalación de la Mesa Directiva, que este año estará presidida por el PAN.

“El día 1 de septiembre, el Secretario de Gobierno estará en el Congreso de la Ciudad entregando el informe de la Jefa de Gobierno. Recuerden que ese día nosotros tenemos, primero, que instalar la nueva Mesa Directiva que conducirá los trabajos de este tercer año; se convocará a las 8:30 horas más o menos para poder arrancar la elección de la Mesa Directiva, hacemos la selección, luego inicia el periodo ordinario y en ese momento llega el secretario de Gobierno; estamos calculando más o menos a las 10 de la mañana esté el secretario entregando el informe al pleno del Congreso”, comentó durante La Chilanguera.

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En este sentido, Bravo Espinosa aseveró que el trabajo realizado por las y los legisladores de Morena durante los últimos dos años ha sido tomando en cuenta la voz y opinión de la población en diversos temas.

“Venimos a rendirle cuentas a la gente que nos hizo el honor de darnos su voto y, en consecuencia, representarlos en esta ciudad. Decirles que el Grupo Parlamentario de Morena lo ha dicho siempre: las acciones que hacemos en el Congreso de la Ciudad de México, las hacemos de manera colectiva, en lo plural, porque consideramos que siempre deben ser prioridad las personas”, puntualizó.

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La coordinadora de la bancada guinda aseveró que la aprobación de los instrumentos legislativos es resultado de platicar directamente con los habitantes de esta metrópoli, y que las y los diputados de la Transformación tienen claro que legislar no significa solo hacerlo en sus oficinas, sino recorrer las calles.

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