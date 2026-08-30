La negociación de México con Estados Unidos en torno a la revisión del T-MEC constituye uno de los procesos más complejos que ha enfrentado el país en lo que va del siglo, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum logró evitar el escenario planteado inicialmente por su homólogo estadunidense Donald Trump, que representaba una amenaza más severa de imponer un arancel generalizado de 25 por ciento a las mercancías mexicanas, además de poner en riesgo el marco comercial vigente.

Al participar en la quinta reunión plenaria de Morena en el Senado, Ebrard sostuvo que la estrategia de negociación con Washington ha permitido que México llegue a esta etapa con una posición comercial particularmente favorable.

“Esta es la negociación más difícil de lo que va a existir”, afirmó el funcionario, al referirse al proceso que México mantiene con Estados Unidos.

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“Cuando se inició la administración del presidente Trump, dijo: ‘voy a poner 25 por ciento de arancel a todos los productos que manda México’. 25 por ciento, no 13, a todo”, recordó.

Frente a ese escenario, el secretario consideró que los resultados actuales representan un avance relevante para México y una muestra de que la estrategia de negociación encabezada por la presidenta Sheinbaum ha permitido contener las presiones comerciales de Washington.

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Ebrard presentó a los senadores cifras sobre el denominado “arancel efectivo”, indicador que permite conocer cuánto paga realmente cada país por las mercancías que exporta a Estados Unidos, tomando en cuenta que existen productos con diferentes niveles arancelarios y otros que ingresan sin pagar.

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México registra actualmente un “arancel efectivo” promedio de 3.4%, mientras que el del resto del mundo es de 6.7 por ciento.

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Ebrard destacó que Vietnam, uno de los principales competidores de México por el liderazgo como proveedor del mercado estadunidense, enfrenta un arancel efectivo de alrededor de 6.4 por ciento. “Somos los que más exportamos y somos los que pagamos menos”, presumió.

“Este es el resultado de la estrategia que ha seguido la presidenta Sheinbaum y que a nosotros nos ha tocado implementar en la negociación comercial”, señaló.

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Destacó que esta posición adquiere mayor relevancia por el volumen de comercio que México mantiene con Estados Unidos y por la competencia que existe entre distintas economías por conservar o incrementar su participación en ese mercado.

La prioridad ahora dijo, es mantener esta ventaja durante las siguientes etapas de la negociación comercial.

En este marco, explicó que México ha mantenido una presencia constante en Washington para defender sus intereses comerciales. Reveló que viaja prácticamente cada semana a Estados Unidos porque, ante la magnitud de las negociaciones, es necesario mantener un diálogo permanente con las autoridades estadunidenses.

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Agradezco al Grupo Parlamentario de Morena en la H. Cámara de Diputados su amable invitación esta mañana !! pic.twitter.com/LfsRBFTAP5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2026

El secretario de Economía recordó que la actual administración incluso preparó el Plan México antes de que Sheinbaum asumiera formalmente la Presidencia, con el objetivo de anticiparse al nuevo escenario económico y comercial internacional. Apuntó que esa previsión permitió que México contara con una estrategia frente a un entorno que, hace poco más de un año, parecía mucho más adverso.

El secretario destacó que, lejos de desplomarse por la incertidumbre comercial, las exportaciones mexicanas continúan creciendo.

De acuerdo con las cifras que presentó ante los legisladores, las exportaciones registran un incremento de 24.6%, en ese periodo, que contrasta con la caída provocada por la pandemia de Covid-19.

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Sostuvo que parte de este crecimiento está relacionado con una transformación de la estructura exportadora mexicana, particularmente con el aumento de productos electrónicos y bienes vinculados con tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y consideró que estos datos muestran que México está aprovechando su integración productiva con Estados Unidos y su cercanía geográfica para incrementar su participación en sectores de mayor contenido tecnológico.

Ebrard rechazó además los pronósticos que anticipaban una fuerte caída de la inversión extranjera directa como consecuencia de la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial estadounidense.

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Destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista en México, con alrededor de 16.8 mil millones de dólares, seguido por España y Canadá.

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Subrayó que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá continúa siendo estratégica, pues la inversión conjunta de los dos socios norteamericanos representa una parte sustancial de los capitales que llegan al país.

El secretario de Economía defendió incluso la importancia de las reinversiones, al señalar que una empresa que pierde confianza en un país difícilmente decide mantener o incrementar sus recursos en ese mercado.

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aov/desa