Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de El Oro en Durango, elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) aseguraron 39 armas, de estas 13 largas y 26 cortas, tres armas de aire comprimido, mil 482 cartuchos, 63 cargadores, 700 gramos de metanfetamina, 15 dosis de cocaína.

También 64 dosis de marihuana, un vehículo y equipo táctico.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el municipio de Santiago Papasquiaro en Durango para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinente.

Aseguran 39 armas y más de mil cartuchos en Durango (30/08/2026). Foto: Especial

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En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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La dependencia resaltó que durante la presente administración han logrado el aseguramiento de 26 mil 62 armas de fuego, cuatro millones 657 mil 408 cartuchos, 117 mil 52 cargadores, 48 mil 267 vehículos, 128 mil 318 kilos de marihuana, 20 mil 352 kilos de cocaína y 132 mil 997 kilos de metanfetamina, lo que debilita las estructuras criminales.

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